【本報訊】北京輸打贏要，因盡失民心令建制派在2019年底的區選大敗，連帶肯定失去117席選委議席，人大常委索性無視選民基礎大幅倒退與缺乏民意授權問題，在選委會內大舉引入分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會等成員取代區議員選委，當中不少是區選落敗的建制派，如同為他們度身訂做敗部復活機會。

滅罪防火委員會代表入局

現時選委會內的第四界別，立法會和鄉議局分組大致不變，但原有57席的港九區議會及60席的新界區議會議席被消滅，取而代之是76席來自港九分區委員會、撲滅罪行委員會和防火委員會代表，以及80席來自新界分區委員會、撲滅罪行委員會和防火委員會代表，共156人，佔選委會逾一成。翻查資料，有關委員會成員均由政府委任，前年建制派在區選大敗後，當局大舉委任敗選建制派人士加入。中大新聞及傳播學院客席講師梁啟智在社交網站解釋新制度安排，指特首委任的民政事務局長徐英偉，為民政事務總署署長謝小華上司，謝負責委任此類委員會委員，這些委員有份選出特首，儼如成為「內循環」，更有潛在利益衝突。

第四界別內引入27席內地港人團體代表，人大常委的決定未有透露詳情；在新增的第五界別，除人大政協分組，亦新設全國性團體香港成員代表分組，並有多達110席，有消息指全國婦聯、青聯等中共組織將榜上有名。

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶指，相關委員會由官方委任，批評「（市民）唔要嘅人就有公職，甚至可以左右特首選舉大局」。屯門區防火委員會委員、民主黨區議員何杏梅就直斥是民主大倒退，「完全冇民意授權，係絕對不可以接受，同委任有乜分別呀？」她又以該區防火委員會為例，只有兩人是民主派，其餘廿多名成員不乏民建聯區選落敗人士。特首林鄭月娥對於外界質疑分區委員會、撲滅罪行委員會和防火委員會成員只是區會選舉敗將，無資格擔任選委，死撐委員會具代表性，當有很多委員會歷史較區會長，如分區委員會在1972年成立。