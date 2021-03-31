著名演員廖啟智因胃癌不幸過身，是香港影視界一大損失。其演技精湛，飾演的角色不論是電影《証人》中的資深探員，抑或電視劇《選戰》中的奸角宋漫山、《教束》的獨裁校長，都令影迷印象深刻。智叔幕前受人稱頌，幕後亦默默做了許多推動香港電影業發展的工作，出心出力提攜後輩，身教言教，比起那些常將「香港電影業已死」掛在嘴邊的人，更值得受人敬重。

智叔栽培電影業人才不遺餘力，生前擔任浸會大學電影學院講師外，為港台劇集《一念之間2》擔任導演時，更參與招募年輕演員，直至過身前仍與另一藝人田啟文籌備開拍電影，希望給予有志電影業的年輕人入行機會。他亦不時參演本地新晉製作班底的電影，可見智叔對本土製作、培育新人的熱誠。

近年香港電影業情況越見嚴峻，影圈前輩蕭若元早前就與行業新一代演員兼導演游學修，隔空激辯香港電影業是否「已死」，帶出業界面對資金不足、市場局限及人才缺乏演出機會等問題。自從合拍片盛行後，投資者對本地電影的意欲大減，疫情爆發以來情形更為惡劣，業界台前幕後人員面臨失業，去年天下一及英皇電影公司雖宣佈兩年內會合力製作及發行十部港產電影「救市」，但長遠來說，必須要有政府大力支持，電影業才能真正重生。

政府應該聚焦加強開拓市場、增加撥款及培訓人才三方面。去年商務及經濟發展局宣佈透過「電影發展基金」預留約2.6億港元推出五大措施支持電影業，包括薪火相傳計劃、電影製作融資計劃放寬措施等。其中，薪火相傳計劃由資深導演帶一名新晉導演拍戲，有助培育導演和編劇人才，而電影製作融資計劃則可鼓勵更多獨立電影出品，但這些主要是起步、一次式的支援政策。

港府相關部門應全方位參與推廣香港電影業，合力「做大個餅」。例如香港電影發展局可扮演協調角色，包括與香港貿易發展局合作，向世界各地電影市場宣傳香港電影；資金上，亦要加強撥款支持本地題材電影的製作，提供廣泛的融資渠道，並降低申請門檻，特別是預算較低的電影，並鼓勵戲院為本地電影提供更多放映機會。許多對電影有熱誠的新晉影視製作人，都會透過社交平台發佈網片，以有限資源、創新角度，透過新媒體堅持創作，疫情下荷里活有片商聯合當地影院創立「虛擬電影院」發行影片，反應不俗，故政府應參考香港電影工作者總會會長田啟文等業界人士建議，協助建立一個整合業界資源的播放平台，讓新人作品有空間、有系統地公開播放。

港府亦可多配合推廣，舉辦更多「劇本孵化計劃」之類比賽挑選及資助有潛力題材拍成電影，並透過設立劇本庫及電影人內聯網，把入選作品及電影人收納以吸引投資者。

智叔在《點五步》中飾演的盧校長說過：「校長冇話過要你哋贏，但有叫你哋唔好放棄！」近年電影業界都抱着永不放棄的精神，不少前輩除廖啟智外，杜琪峯、劉德華都願意親力親為，透過新戲栽培新人，亦有部份電影界老闆願意投資一些極可能蝕錢、但具社會價值的電影。香港電影要「死裏逃生」，港府及各方面一定要多走一步，謹記「念念不忘，必有迴響；有燈，就有人」。

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