今次人大「完善」香港選舉，在選委會增設召集人制度，條文寫明「總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任」，據悉應付「現行法律手段無法解决的問題」，儼如幕後控制人。特首林鄭月娥昨稱相信召集人由政協副主席擔任，香港現有兩名全國政協副主席，分別是前特首董建華與梁振英。梁昨稱：「願為國家及香港效力。」

范徐麗泰：非特首後備人選

根據全國人大常委會昨公佈的《基本法》附件一，「選舉委員會設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人」。林鄭透露選委會召集人不是由她委任，不會對香港政府管治有影響力，召集人制度只會在選舉期間出現特殊情況才啟動。她相信召集人將是政協副主席，但她不能決定何人擔任，現時香港兩名全國政協副主席，分別是董建華及梁振英。

由中方權威專家組成的香港邁向明天關注組，推出「權威專家答疑 完善選舉制度20問」，其中一問正是「選舉委員會為甚麼設立召集人制度？」權威人士解釋「召集人制度是負責在必要時召集選舉委員會會議，形容是一項『非常之時、非常之舉』的『兜底條款』，以應對新的選舉制度在運行過程中遇到目前不可預測，而且以現行法律手段無法解決的問題」。

人大前常委、立法會前主席范徐麗泰指，總召集人可在特首及立法會選委界別議員身體出問題時統籌選舉，她不認為總召集人是特首的後備人選，希望角色是「備而不用」，認為召集人是「隱形」：「因為沒有必要出來，不要用這個身份，對香港的事來指指點點。」

由於董建華已83歲，未必勝任選委會召集人，現時大熱門是66歲的梁振英。他昨指目前未知選委會召集人工作為何，相信要本地立法落實時才知。被問到是否有意擔任選委會召集人，他稱會視乎中央調配。若工作上可以做的話，願為國家及香港效力。

新華社/澎湃新聞