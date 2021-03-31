去年10.1南丫海難8周年當日，「女長毛雷玉蓮」按往常於中環4號碼頭旁悼念死難者期間，首次受警方阻撓，她稱當時有便衣警稱她和巿民拜祭用的紙錢是「垃圾」，又稱她「做戲」，並在儀式完成後向尊重死者而除罩拜祭的雷發告票，聲言她違反「口罩令」。事隔近半年後，雷玉蓮向《蘋果》表示，今日突然收到警方寄到其家中，指控她10.1違反599I「口罩令」的告票，若然不在限期前繳交4,500元罰款，就要於下月27日到東區法院應訊。

「如果我今日交呢個罰款，我對唔住39名死難者！」

雷玉蓮表明不會繳交罰款，並批評律政司司長鄭若驊沒檢控在南丫海難失職的官員，卻控告悼死南丫海難死難者的巿民，「如果我今日交呢個罰款，我係對唔住呢39名死難者！」她指自己當日一度除下口罩，只是在一片大海前表達香港人未有忘記他們的訊息。

她憶述，當日巿民悼念南丫死難者期間，大批防暴警察不斷指罵在場巿民，並警告巿民若不拾回紙錢，會遭檢控，「我記得嚟拜祭嘅人，一路執走（紙錢）一路喊，呢一幕我永遠唔會忘記，而家佢哋（政府）仲要告我，佢哋係咪人嚟㗎？」

她又指，至今對有警員當日侮辱紙錢為「垃圾」，更抹黑她當日悼念死難者是「做戲」的說法感到憤怒，「你身為香港警察，你唔尊重生人，你都要尊重死者，你點可以將溪錢當係垃圾？」

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