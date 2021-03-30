【本報訊】人大全票通過閹割香港選舉的兩項修訂，民主派參政空間大減，但基本法委員會前委員、北京大學學院教授饒戈平（圖），以及特首林鄭月娥卻想拉攏溫和民主派，饒提醒避免「矯枉過正，過猶不及」，要為溫和反對派「建立溝通的機制與平台，保留合法的政治空間」，林鄭則指將民主派等同不愛國「非常之唔公道」。不過有民主派指，若北京要求的民主派只可做政治花瓶，相信巿民不會贊成。

劉慧卿：巿民唔會贊成做花瓶

饒在《紫荊》撰文指，人大接連作出兩大決定，包括制訂國安法及完善香港選舉制度，反映北京有意掃除香港的安全隱患及「政制痼疾」，在香港掀起一場「政治颶風」，形成對「反中亂港勢力的摧毀性打擊」，但他提醒有必要「保持清醒理性頭腦、要借鑑、吸取歷史經驗教訓，防止出現一種傾向掩蓋另一種傾向情形，避免矯枉過正、過猶不及」。

他又指全面落實國安法同時，要理解和尊重香港資本主義制度，維護香港多元社會，要統籌和兼顧各階層利益，包括與溫和理性反對派建立溝通平台，「特別是應實心實意做好溫和反對派的工作，真正建立起同他們對話、溝通的機制與平台，為其保留合法的政治發展空間」。

林鄭在記者會指，若將民主派等同不愛國，「咁係對民主派非常之唔公道」，又聲稱不少民主派成員，「以前有今日有，我相信將來都有，佢哋都係愛國者，唔係因為民主就不愛國」，又死撐選立會須有選委會五個界別提名，不是要封殺民主派，「你可以選擇問吓港區政協或者人大代表，佢哋會唔會用一個封殺式嘅方法、當見到民主派嘅人就一定唔畀提名票佢？我相信唔會」。

民主黨前主席劉慧卿指從來贊成溝通，但認為「如果你（北京）嘅溝通，只係叫我支持晒你啲嘢，叫我走去做個花瓶，甚至係去參與一啲嘢，令我都覺得無乜尊嚴，香港巿民亦都唔贊成嘅。」