港台日前首次出稿，承認抽起3個節目，並力數節目的「六宗罪」，至今廣播處長李百全仍未親身向員工及公眾交代事件，今再勒令員工不可提交作品參加各新聞比賽。港台節目製作人員工會今再發文，批評處長連日來只顧文字通訊，對員工大會的意見交流形式「充滿戒心」，又多次以「保密」為由，令抽起節目的種種理據無法傳達予前線人員，徒令訊息走樣，呼籲處長走出辦公室與同事對話，工會亦樂意安排網上會議與處長對話。

被指對員工大會「充滿戒心」

港台節目製作人員工會發文指，處長連日來只顧文字通訊，批評對員工大會的意見交流形式「充滿戒心」。雖然港台多次聲稱，管理層已與個別同事講解編輯會議決定，然而，工會由不同渠道獲悉，「傳話者」往往以「保密」為由，令種種抽節目的理據無法傳達予前線人員，工會形容對此舉感到「很遺憾」。

工會表示，政策應有公開性及普遍性，才能令人信服，加上傳媒行業講求有效溝通，一向以直接、雙向方式溝通，現時做法卻非常「碎片化」，徒令訊息走樣。

僅願以Zoom開會

工會續指，原定於本月10日將會與廣播處長會面，惟同日卻因處長決定抽起《香港故事—疫行者》而告吹。該編輯決定引起極大爭議，員工希望了解處長對《約章》及《守則》的詮釋，應提供雙向溝通平台。工會認為，員工大會只限同事參加，正是一個討論、交流內部事務的地方，處長作為總編輯，更應有責任及能力與前線同事解說和討論決策。

工會指，得知處長亦願意以視像軟件Zoom出席內部活動，工會樂意安排僅限員工參與的網上會議，促請處長把握機會，走出辦公室，與同事對話。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！