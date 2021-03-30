【本報訊】香港仔鴨脷洲「白牌艇」互片事件，本報找到遭「海上霸王」英姐追撞的船家銀姐一方，銀姐的丈夫替妻子抱不平，指摘英姐霸道險將妻子撞死，指妻子與船身被撞位置僅隔三呎，幸逃過一劫。英姐昨則向記者道出另一版本，稱銀姐「撩交打」搶客兼撞她在先，但行山人士只拍到她撞人的片段，令她蒙冤受屈，更一時落淚。

遭追撞的船家銀姐（73歲）本姓林，與丈夫友哥（75歲）經營街渡「白牌艇」近20年，主要行走鴨脷洲至香港仔。事後銀姐的木船送到船廠維修，海事處已拍照蒐證。友哥眼見木船傷痕累累一臉無奈，指右邊船身有多處撞爆，維修費過萬元。他稱事發後妻子一直未開工，當時妻子距離被撞船身僅三呎，倘對方直撞駕駛室，妻子凶多吉少；斥英姐有多次撞人前科，但沒人敢報警。

事發時銀姐友人華哥亦在船上，憶述銀姐的船停在鴨脷排碼頭對開，六名行山人士問：「你係咪英姐？」銀姐否認話音未落，英姐的紅頂木艇直撞過來，「佢（英姐）話我哋爭客」，雙方頓起爭執，結果銀姐的船被追撞四次。

「海上霸王」喊冤：佢撞我先

記者昨找到英姐，她首次開腔指當時兩船在碼頭等客，她的船排在銀姐後面，銀姐用「大聲公」叫她的客人不要上她的船，又開船逼她撞向岸邊。當時她「火遮眼」還以顏色，結果片段被放上網令她蒙冤不白，「佢撞我冇人知，我撞佢有人知」，感到委屈，連日寢食不安。她又自稱開創鴨脷排這條「航線」；對被稱海上霸王，更淚灑反駁「乜嘢叫海上霸王？無喇喇屈我就唔得」，「我死老竇都唔喊……我受屈就喊」，斥銀姐不斷搶生意，已多次忍讓。

海事處稱正調查事件，如發現有船隻違例，會按既定程序執法；該處會繼續加強巡邏和不定期進行特別行動。