【本報訊】本案是首宗港版國安法案件，案發不足一年即開審。有大律師指，相較於排至2023年才開審的暴動案，本案明顯從速處理；但程序公義能否彰顯，非取決於排期快或慢。他關注的是，法庭拒以司法覆核為由押後，「但唔少南亞被告嘅案件都因為司法覆核而獲准押後」，直言「平時睇到嘅程序公義，𠵱家睇唔到」。

三名國安法指定法官昨強調，本案應盡快開審，延誤有違國安法精神（spirit of NSL）。其中法官杜麗冰透露，法庭於2月26日安排審期前，曾去信詢問辯方可聆訊的日期，惟辯方資深大狀駱應淦最早的審期是今年12月或明年3月，最終決定不遷就駱的日程，定於6月開審。

至於被告以司法覆核為由申請押後，杜麗冰指國安法寫明案件須及時辦理，故法庭應盡快審理；法官彭寶琴補充，一旦被告勝訴，律政司或就裁決提上訴，若待覆核案完結才處理本案，審期不定，明顯有違國安法。最終法官杜麗冰表明案例寫明不應衍生附屬訴訟，不應令審訊偏離原有軌道，法庭非常重視國安法寫明審訊應「及時辦理」該點，故不接納此押後理據。

大狀：睇唔到程序公義

若法庭不待覆核案裁決結果堅持開審，一旦覆核成功，已開審或已有裁決的案件應如何處理？有大律師直言：「到時會點真係唔知，可能重審啩。」他又指，不少南亞裔被告的刑事案皆可基於就酷刑聲請提請司法覆核而押後，難以理解為何本案不可以，直言「平時睇到嘅程序公義，𠵱家睇唔到」。

杜麗冰及彭寶琴早前曾分別處理國安法被告47人及壹傳媒創辦人黎智英的保釋申請，兩人在高院亦主力處理刑事案。至於最近才被公開國安法指定法官身份的法官陳嘉信，昨是首次處理國安法聆訊。翻查判詞，陳過往主力處理民事訴訟，包括機場禁制令、壹傳媒入稟要求警方交還具法律專業保密權的文件、中大學生會申臨時禁制令禁警闖校園等。