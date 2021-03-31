五子之母的菲籍傭工Baby Jane Allas，2019年確診患上第三期子宮頸癌後，被巴裔僱主解僱，事件獲傳媒廣泛報道。Allas其後在網上眾籌醫藥費，並一度戰勝癌魔，去年返回菲律賓休養；不過《蘋果》今日獲悉，Allas於上周六（27日）因併發症驟逝，遺下5名子女，她同樣在港受僱的妹妹今日已飛返菲律賓奔喪。

終年40歲的Baby Jane Allas是單親母親，在菲律賓育有5名子女。她於2017年來港，受僱於一個巴基斯坦裔家庭，不過前年確診患有第三期子宮頸癌後，不足一個月便被僱主以患癌為由解僱。

因併發症驟逝 遺下5子女

Allas的妹妹Mary Ann亦是在港工作的外傭，其僱主Jessica一直協助Allas向平機會及勞工處投訴，並在網上為她眾籌醫藥費。Jessica今日向《蘋果》證實，Allas上周六因併發症導致腎臟感染死亡。Jessica對Allas驟然離世感到非常悲傷，指Allas在其家中居住近一年抗癌，去年戰勝癌症後已返回菲律賓，因Allas是家中經濟支柱，一直期待能再度來港工作。

Jessica稱，Mary Ann今日會飛返菲律賓奔喪，眾籌所得善款將用於喪禮及其家人未來數月的生活所需；現時首要關注是Allas 5名子女的需要，估計或需將子女搬近其他親友居所以便照顧，亦可能需要轉校。

遭無理解僱終獲賠3萬元

Jessica又提到，Allas早前已向平機會投訴，指控前僱主違反《殘疾歧視條例》，希望能繼續跟進個案，以提升本地傭工面對歧視的問題。早前Allas亦已就前僱主無理解僱入稟勞資審裁處追討欠薪及損失，最後獲賠償3萬元和解。

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