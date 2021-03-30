【本報訊】疫情爆發逾一年，已有過萬名病人康復出院，年輕患者一般病情較輕，但原來他們失去味覺及嗅覺的後遺症，較出現肺炎等嚴重症狀的病人嚴重。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，瑪麗醫院約1,200名覆診的康復病人中，約10%病患味覺及嗅覺受損，主要為20至50歲病情較輕的人士，其中約5%在康復後的半年內，繼續失去五成至六成味覺及嗅覺功能，如分不出燒雞、燒鴨或燒鵝的味道，當中更有約1%人失去九成味覺及嗅覺，連大便氣味也聞不到。瑪麗醫院與東區醫院耳鼻喉科正研究以高劑量維他命A及香薰，治療有關病人。

孔繁毅表示，瑪麗醫院約1,200名覆診的康復病人中，約有10%人味覺或嗅覺受損，他們本身病情不嚴重，如沒有肺炎。之前在動物及實驗室研究已發現，病毒可入侵人的味覺及嗅覺神經細胞，相信因部份人受影響神經細胞範圍較大，味覺及嗅覺受損程度也較嚴重。

味嗅覺全失者 治療期回復七成

該10%人中，約5%人於康復後3至6個月，仍失去五成至六成味覺及嗅覺不能自行康復，如分不開燒雞、燒鴨及燒鵝的味道，要很濃烈的香水或咖啡味等才聞到。其中約1%人失去九成味覺及嗅覺功能，連大便氣味也聞不到，「影響到平時食嘢咩都無味，好唔方便，影響生活質素」。據了解，不少患者康復後的6個月內仍出現喪失嗅覺及味覺等問題，但未知是否屬永久，部份個案之後逐漸恢復嗅覺及味覺。

瑪麗醫院與東區醫院耳鼻喉科合作研究，目標召募80名病人參加，隨機分為三組，其中一組接受為期兩周的高劑量口服維他命A加香薰治療，另一組只以香薰治療，餘下一組用安慰劑。以往有研究顯示，維他命A有助神經線加快康復，故今次用於試驗是否對味覺及嗅覺神經也同樣有效。病人需每周三次返回耳鼻喉科門診，接受聞香薰治療，希望可刺激嗅覺。因研究仍進行中，暫不便透露香薰具體成份。

研究目前召募了40人，其中一名20歲大學生原本差不多失去100%味覺及嗅覺，經過兩周高劑量維他命A加香薰治療後，已恢復七成味覺及嗅覺功能；磁力共振檢查顯示味覺及嗅覺神經有訊號，證明正康復中。

但部份人不需治療可自行痊癒，如一名調酒師病情屬中度，失去味覺後影響工作，不過約3個月後自然慢慢痊癒。對於為何有病人可自行康復，大學仍在研究當中的原因。