特首選委會以往主要透過選舉選出1,200人的小圈子，但北京決定閹割這種模式，改以「當然」、「提名」、「選舉」三途徑選出1,500人。「當然委員」是由特首、高級官員直接委任出任部分公職，繼而出任選委會選委，「一條龍」坐享政治免費午餐，這勢導致特首和選委之間，隨時可私相授受。《蘋果》統計，1,500人的新選委會，由特首林鄭月娥直接或間接任委任的選委多達逾220人，足以提名她入閘再選特首。

北京閹割本港的民主選舉，選委會被壯大，但產生選委的模式卻「民主大倒退」。特首選委會選舉的第二界別、即俗稱「專業界別」中，工程界、建築、測量、都市規劃及園境界、醫學及衛生服務界、社會福利界、教育界，共5個界別均「鎅出」原先一半、即共75席，由法定機構、諮詢組織及相關團體負責人出任。一直以來，這些法定機構、諮詢組織等也多由特首委任，部份或由司長或其他高級官員委任，如今這批獲委任人士可「直升」選委，吃盡政治免費午餐。

五大專業界別至少67人為「當然委員」

扣除料可自動成為選委、由大學自行聘請的8間大學校長，特首在這五大專業界別，已有67人是「自己人」，這批選委獲特首或政府委任，將來可在特首選舉中投桃報李。

除了這67人，北京剔走117位區議員出選委會，改由撲滅罪行委員會、防火委員會、分區委員會出任。三個委員會逾2,500人將會互選出156人擔任選委會委員，民主派去年全不獲委任，可見政府在委任時已全面傾斜，全是「自己友」。

整合一算，由特首、政府高層直接委任的法定機構、諮諮組織、防火會、滅罪會、分區委員會的成員，繼而晉身成為選委，人數合共多達223人，這批人全部也要先獲特首或政府首肯才能「過第一關」，才可成為選委，將來特首如要連任，這批人送上提名亦是順理成章。特首提名門檻為188人，223位選委的「自己友」提名票足夠有餘。

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