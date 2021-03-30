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關鍵工具揭種票　習家族在港資產

2小時前
■國家主席習近平外甥女張燕南被傳媒透過公司註冊資料揭發在港持有多個物業，當中包括淺水灣麗景道一間獨立屋。資料圖片

【本報訊】「查冊」是調查報道的基本工序，過去不少由傳媒率先揭發的社會真相，例如數屆選舉大規模種票、高官權貴以權謀私、國家主席習近平家族在港的億萬資產王國等調查報道，均是經記者透過公司註冊文件發掘並核實，才能揭露在公眾眼前。

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公眾查閱公司登記人身份證號碼及住址等資料，是記者發掘及核實報道的關鍵工具。在過去三屆立法會及區議會選舉，本報在調查後揭發大規模種票事件，執法部門在報道後介入調查，當中有涉事人被定罪入獄。以2016年立法會資訊科技界功能組別選舉為例，記者當時透過翻閱選民登記冊，鎖定多個離奇新增多名選民的單位，其中一人被記者透過公司註冊顯示的身份證號碼及地址，確認身兼同鄉會組織董事及曾出任政協職務，揪出涉嫌種票者的身份背景。

現任財政司司長陳茂波早年出任發展局局長時，亦曾被本報揭發在其力推的新界東北發展區擁有地皮而未有申報，又曾與妻子以公司名義經營劏房；有關土地物業的業權涉及本地及離岸公司，記者當時透過公司註冊的地址及身份證號碼，鎖定及核實兩人身份，才令醜聞曝光。

國家主席習近平、前國家總理溫家寶等中共領導人的親屬，先後被傳媒透過公司註冊資料揭發在港持有至少數十億元資產，其中《彭博》曾報道，習近平胞姊齊橋橋、姐夫鄧家貴及外甥女張燕南，分別以個人及公司名義持有多個港島區豪宅及獨立屋物業，並透過買賣投資，獲取以千萬元計的利潤。

學者質疑舉動或涉政治考慮

浸會大學新聞系高級講師呂秉權質疑政府收緊查冊的舉動，或涉及政治考慮，指香港作為中國主要的資金進出口，涉不少與中國相關的人士及公司，也有不少「見唔到」的商業利益與敏感操作。他指選舉改制後，不少與選舉相關的單位或將涉敏感團體，當局欲掩飾中共在港人員或公司的商業操作與敏感資料，以免被公眾查閱曝光，令中共「尷尬」。他認為此舉最終只會令本港制度更不透明，「令啲有不良動機嘅人更加有條件去做（違規及違法的事）」。

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