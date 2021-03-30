【本報訊】初選47子被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，其中36人未審先囚還柙各監獄，各人在艱難時刻意志沒消磨，岑敖暉fb編輯昨貼出岑的「獄中書簡」，每天讀報、讀書、讀信、寫信、做運動，寄語港人「有燈，就有人；有人，自然會有路」。

昨晨約8時，郭家麒太太、陳志全友人、社民連秘書長吳文遠先後到赤柱監獄探訪，吳文遠探望正被囚禁的網台主持傑斯，他指傑斯十分想念家人，「成日睇書，多謝網友印啲文章畀佢睇」。

林卓廷fb編輯前晚發帖，指林卓廷「請牆外的朋友毋須為我傷悲，我已充分準備，被囚的日子不是以月計，是以年計，這是我為自由付出的代價。唯願家人和牆內外好友平安健康，自由之日再見」。岑敖暉的獄中書簡提到自己與慢必等八人不同，單獨地被囚於另一棟監倉，「最怕自己會變成一具每天只重複吃、喝、拉、睡的機械人」。

阿牛引智叔對白：唔好習慣

關注囚權的邵家臻昨與張超雄到荔枝角收押所探望范國威，他指范「千叮萬囑我哋要留意其他手足，喺監房入邊捱咗好耐」，另外他「早上下午跟大班人一起生活，和三四人放風，晚上才回單人倉，總好過30人共用三個廁所的大倉！」並擔心「天氣開始熱，曱甴開始活躍，正研究方法驅曱甴」。

初選47子之一、早前獲保釋的民主黨黃碧雲昨亦去探望戰友尹兆堅，她指以保釋之身探望同案其他在囚被告感覺不好受，「佢哋嘅自由都係被褫奪咗」。社民連「阿牛」曾健成探望「長毛」梁國雄後，指長毛未因保釋失敗而失望，阿牛引述日前逝世的演員廖啟智於電影《十年》的對白，呼籲香港人「唔好習慣」。