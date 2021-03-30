【本報訊】中大封殺學生會內閣「朔夜」，觸發逾百名中大校友聯署去信中大校友評議會常務委員會，要求召開特別會員大會討論事件，惟常委會以提案內容涉及「朔夜」針對國家安全的言論，或違反國安法及影響大學聲譽為由拒絕要求。關注組批評常委會借國安法作為「尚方寶劍」否決開會，「打開評議會禁止討論校政的先例」，或違反中大有關章則，不排除司法覆核有關的決定。

「中大校友捍衞院校自主關注組」早前發起校友聯署，要求中大校友評議會常務委員會召開特別會員大會，討論校方停向中大學生會提供場地、行政支援及代收會費等，以打壓學生會的事件，共收集了至少163人聯署。

校友評議會由14人擔任常務委員會成員，常委會前日書面回覆關注組成員馮家強，指提案內容涉及早前當選後辭職的學生會內閣「朔夜」參選宣言、政綱內容和受訪時之言論，其中針對國家安全的言論可能違法及影響大學聲譽，提案超越校友評議會的法定職能，故拒絕關注組召開特別會員大會的要求。

關注組昨發公開信反駁，根據《香港中文大學條例》，校友評議會「可就影響或涉及香港中文大學權益的任何事宜，向大學校董會及教務會陳述意見」，《香港中文大學校友評議會章程》指其權力及職能包括「討論任何有關大學之事項，包括但不限於由大學校董會或教務會提交之事項」，而提案與校方處分學生會和與政府當局聯繫有關，屬校友常委會事權。

關注組：或司法覆核

關注組狠批常委會以「國家安全」為由拒開特別會員大會，是「狐假虎威，借國安之名作『尚方寶劍』，打開評議會禁止討論校政的先例」，助長學校管理層一言堂。

馮續指，召開特別會員大會的用意是希望讓持不同意見的校友能提出看法，不認為會令評議會違反法例。馮稱由於常委會的決定涉及違章，關注組正諮詢法律意見，不排除司法覆核挑戰常委會決定。他亦呼籲中大校友踴躍參與4月底的周年大會，向常委會追究違章行為。

律師莊耀洸指出，《香港中文大學條例》列明校友評議會負責範圍非常廣闊，而有關校友的提案亦明顯屬中大事宜，非超出校友評議會職能，故其主事人應該處理要求，否則可能違法。

中大學生會前內閣「朔夜」會長林睿晞批評，校友評議會以涉國安法為由禁止校友討論中大封殺學生會，反映政權全方位打壓學生和民主，又指校方至今未能說明「朔夜」政綱及言論哪一句涉違國安法，反映DQ學生會和校友評議會禁開會員大會沒有基礎。