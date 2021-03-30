【本報訊】醫院管理局首次於一名由美國回港的28歲武漢肺炎男病人身上，驗出對新型變種病毒株E484K呈陽性反應。局方指患者一度與另外三名確診病人一同接受隔離治療，現已改為安排單獨隔離。根據醫學文章資料庫，紐約早於去年12月前已發現首宗E484K感染個案，至今成為美國其中一種主流病毒株，近月日本亦有發現。研究顯示E484K的傳染能力較N501Y高。

醫管局指一名28歲由美國回港的男病人，3月27日先入住伊利沙伯醫院，同日轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心獨立隔離治療。由於病人對N501Y變種病毒呈陰性，中心根據既定程序，3月28日下午安排病人轉與另外三名確診病人一同接受隔離治療。惟醫管局前晚接獲通知，該病人的樣本基因排序對E484K變種病毒呈陽性反應。中心已於昨日凌晨1時安排該病人及另外3名病人分別單獨隔離。局方會與衞生防護中心及專家商討加強基因排序測試的工作流程及病人隔離安排。

E484K是繼英國的N501Y、南非N501Y.V2、巴西P1變異病毒株後，第四款近期在多國竄起的變異病毒株。E484K基因變異曾於去年12月前在一些英國的N501Y病毒株上發現，並發展成全新的變異病毒。紐約去年12月前已發現首宗E484K感染個案。

專家：病人應獨立隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，今次是本港首次公佈發現這種變種病毒。梁關注與該病人一同隔離的另外三人或有機會雙重感染，造成病毒「洗牌」，建議醫管局盡量安排病人獨立隔離。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，E484K變種病毒傳染力較高，或會影響疫苗效用，但他指抵港的人士全部須隔離檢疫，相信進入社區機會不大。

另外，本港昨新增七宗確診個案，當中六宗為輸入個案，唯一一宗本地個案與之前個案相關，沒有源頭不明個案。早前一名於浸會大學就讀的22歲男學生確診，出入浸大三幢大樓的人士要強檢，昨早多名師生到臨時檢測站檢測，高峯期超過100人。