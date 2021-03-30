升中自行分配學位結果今（31日）正式公佈，獲甄選的正取生將不能參加統一派位，若同獲直資及官津學位則須於4月12日或之前決定選取哪間中學。有小學校長指出，若直資中學有文憑試以外的公開試選擇，對有意日後負笈海外的學生而言，吸引力無疑更大；另有小學校長分析，就算移民潮影響實際升中人數，惟第一組別學校學額未有增加，競爭依然激烈。

記者 羅惠儀

中西區11校網香港潮商學校去年約半數學生在自行階段獲取錄。該校校長、中西區校長聯會主席詹漢銘指出，若同時獲直資與官津取錄屬「開心的煩惱」，建議家長取捨時考慮子女的個性、能力，以及個人需要，更重要是升學出路：「直資的（升學）元素廣泛些，有國際預科文憑（IBDP），亦有DSE，甚至有其他課程。如果家長一心一意安排子女出國，又會傾向IB。」

北角衞理小學校長黃侶詩則稱，去年該校首度提前公佈自行階段正取生結果理想，不同成績組別學生獲取錄的比率甚高，其中第一成績組別學生獲張祝珊、嘉諾撒、庇理羅士、聖馬可等傳統名校取錄；至於同獲直資及官津學位的學生，不少獲傳統名校取錄者會放棄直資，最終兩者選擇各佔一半，「過去一直是直資學校優先取錄學生，待統一派位後才知結果，家長要冒的風險、取捨高，現在已收窄成二分一」。

若家長決定放棄直資中學學位，接受自行正取學位，須於4月12日或之前向已獲取錄的學校取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本（俗稱「抽飛」）。

詹漢銘續指，在自行階段落選亦毋須氣餒，畢竟統一派位佔七成學額：「這個階段（自行）不成功，並不代表學生唔叻，因為此階段，學校怎樣也選一些在統一派位未必可以收到的學生。」校方也會集中資源協助參與「大抽獎」的學生，因此去年該校的派位表現亦較過去理想。

他補充，不論學生獲自行一或二，甚至同時獲取錄，亦自動入讀首志願，沒有選擇機會；新措施下，備取生就算獲取錄也不會有通知，若同時在「大抽獎」首志願選上「自一、自二」，最後「中獎」，亦難以考究循哪一渠道獲取錄。因此，倘若在自行階段未獲取錄為正取生，理論上不影響「大抽獎」選校策略。「至於備取生可獲取錄，正是有獲選正取生揀直資而放棄學位，令備取生有學位，不過他是不會知道自己成功，直至統一派位結果公佈。」

退學潮未必影響名校競爭

移民退學潮或致各區實際升中人數未必符合預期。詹漢銘續指，中西區升中適齡學童較學額多100個，統一派位大有機會跟南區「借位」，因此家長「大抽獎」選校時不宜過於進取，「就算任何情況下，Band 1學校必然多人揀」。

北角衞理小學屬東區14校網，校長黃侶詩也指，去年底估算該區中學學額供過於求，或多出約200個學額；當中英中學額約319個，較上一年度增加約20個；但她強調，選校時不宜單憑此因素就變得更進取：「也要視乎你想入的學校組別，那個組別學校的學額又是否增加？因為學額是包含Band 1、2、3的學校。」

自行取錄結果反映學校兩次呈分試成績，以及過往畢業生派位表現等，校方可從而推測學生屬於第一、二，還是第三成績組別（ Band 1、2 和Band 3），加上中學等第配對結果，推測準繩度高。黃侶詩透露，該區中學去年疫情下仍有網上面試，因此中學未必單憑學術成績取錄學生，有第二成績組別學生估計因體藝出色而獲Band 1中學取錄。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！