【本報訊】人大整頓香港選制後，政府料會全速修例，但由於要先進行選委會選舉，已延遲一年、原定今年9月5日舉行的立會換屆選舉將再延遲。立會主席梁君彥昨指換屆選舉12月舉行，現屆議員任期會延長至今年底，立會今年暑假繼續開會，除處理修改選舉法例，亦會完成民生工作。

立會選舉料12月舉行

梁稱，特首林鄭月娥曾與他會面並發出信件，指政府為確保未來三場選舉順利進行，會盡快向立法會提交有關文件，以便草案在立法會進行首讀後，相關小組委員會隨即可轉為法案委員會。政府料4月中向立法會提交草案，梁指4月中將加開會議，讓法案委員會全速審議。

林鄭會面期間向梁表示，特區政府會全力推動修改本地相關選舉法律工作，目標是在4月中向立法會提交條例草案，又感謝立會接納她較早前建議，在立會內務委員會之下成立小組委員會，先討論全國人大有關《決定》的主要內容以及新修訂的《基本法》附件一、附件二，一俟特區政府提交條例草案後，小組委員會將會立刻轉成法案委員會，審議有關法案。

林鄭指考慮到本地立法和籌備相關選舉工作所需時間，第七屆立會選舉預計今年12月舉行，未來數月政府仍有約16項涉及不同經濟及社會事務的立法建議有待立法會審議，希望第六屆立法會可繼續運作至第七屆立法會選舉程序開始。