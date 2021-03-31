市民前年8月在機場發起「黑警還眼」行動，其間有警員聲稱遭示威者襲擊，因而拔槍示警，事後多人被捕。其中社區主任邱文勁與一名年輕港鐵維修員早前承認暴動罪，另有兩男則經審訊後被裁定非法集結罪成。區域法院法官郭啟安今判刑指，案件於機場發生，是加刑因素，判暴動案兩被告入獄45個月，非法集結兩被告則入獄13個月。

社區主任邱文勁（32歲）及港鐵維修員葉文亮（25歲）早前承認暴動罪，控罪指他們前年8月13日在香港國際機場一號客運大樓第8層2號區參與暴動。廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）則被裁定於前年8月13日至14日在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路參與非法集結。

郭官指，暴動罪不應只考慮個人行為，而是要考慮機場內集體包圍警員行為。針對暴動罪，郭官以監禁4年9個月為量刑起點，再因案發地點在機場而加刑3個月，開審前認罪可扣減四分一刑期。郭官再指，雖然被告葉文亮患有過度活躍症及亞氏保加症，但他是自願犯案，不會有刑期扣減，終判兩名承認暴動罪的被告入獄45個月。

另外在暴動案發生前的非法集結，郭官認為兩名涉案被告的行為令現場情緒升溫，挑動在場人士情緒，考慮其後發生的暴動受本案影響，而第四被告聲稱被毆受傷並非本案要處理的地方，不會因此減刑，終以12個月為量刑起點，再因機場犯案而加刑兩個月，並因兩人背景良好減刑一個月，終判兩人監禁13個月。

據當晚便衣執勤的探員11698曹震威審訊時供稱，他於晚上10時45分駕駛警方私家車到達機場離境大堂外，並緊隨前面的警方運輸車。其後有示威者從機場內湧出，圍堵、拍打及以雜物敲打曹駕駛的警車。另有示威者以雷射筆照向車內，曹聽到「呯」一聲，轉頭看見車身後方的擋風玻璃碎裂。控方其後播放現場片段，只見曹駕駛的警車底被人塞了鐵馬，更有示威者拿起鐵馬企圖撬起車身。

而根據邱葉兩人承認的暴動罪案情指，案發時邱被拍攝到雙手握著警員17824黃耀華的圓盾，試圖將它搶走，並向警員大叫。邱又試圖將一輛行李車推向對方，葉則用手電筒襲擊黃的背部一下，並推了對方一下。黃同時亦遭其他人襲擊。黃因擔心個人安全，拔槍擺出警告手勢，示威者離開現場，他則於其他到場增援同袍護送下離開，邱葉兩人事後被捕。

控方又指，邱曾於案發前多次在facebook及Instagram賬戶貼文，呼籲其他人前往機場及癱瘓機場運作，並於案發當晚近10時於facebook賬戶上載自拍相片，顯示他正身處機場離境大堂。

【案件編號：DCCC814/19、27-28/20】

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