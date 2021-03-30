【法庭直擊】

【本報訊】23歲青年唐英傑去年7.1涉駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車並撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件將於6月在高等法院開審，不設陪審團。案件昨聆訊，庭上透露控方找來嶺南大學歷史系教授劉智鵬撰寫專家報告，分析「光時」意思，控方認為「光時」口號有分裂國家的意圖。由於辯方日前才收到報告，需時回應，並將就不設陪審團決定提司法覆核，要求押後審訊，惟三位國安法指定法官明言，國安法寫明案件須及時審理，不得延誤，拒絕押後。

高院昨處理案件管理事宜，由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。唐英傑由資深大狀駱應淦及大狀劉偉聰代表；律政司則派出高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官張卓勤。

駱大狀透露，被告將就不設陪審團的決定提請司法覆核，並已獲批法援，希望待覆核案有裁決才審理，申請擱置原定6月23日的審期。

辯方：政治環境下難覓相關專家

駱又透露，原定審期與他負責的其他案撞期，且辯方前日才收到控方專家報告，難以在短時間內找到一名相關範疇的專家作回應。法官杜麗冰質疑：「應該不難找專家吧？香港有幾多所大學？」駱回應在現時政治環境底下，實非易事；但法官杜麗冰再謂：「應該不難找歷史系教授，香港有這麼多歷史系教授。」駱透露控方也用了五個月才完成報告。法官杜麗冰重申，實在看不到辯方在尋找專家一事上有何困難。

法官陳嘉信稱，控方早前透露會找專家並交代人選，反問：「你知道有關範疇，知道控方專家身份，沒任何跟進嗎？」駱回應「沒有。」據了解，辯方於3月22日才獲悉專家一事。律政司反對押後，周天行指，「光時」口號非複雜的技術性議題，相信不難找專家；至於撞期，被告有兩名法律代表，相信資歷較淺的大狀可應付審訊，否則大可另聘高明。

三位法官退庭商議半小時後，駁回申請，維持原定審期，預計審理15天；另定於下月8日處理專家報告的相關事宜爭拗。

控方的專家報告長約10多頁，內容提及香港歷史，指「光時」口號帶有分裂國家的意圖。報告引述了梁天琦於2016年參與新東立法會補選的選舉論壇片段等佐證，指涉案口號的意思一直隨時間而改變，如今的演繹未必是原創者構思時的意思。

聆訊昨以英文進行，周天行最後突然問：「本案應該是以中文審訊？」三名法官聞言露出略為驚訝的表情，其後互望並聚在一起商討。法官杜麗冰其後指出，案件將以英語審訊，但部份證據可以中文呈遞，「沒有硬性規定。」

案件編號：HCCC280/20