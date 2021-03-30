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國安首案無陪審團　唐英傑將申覆核　
控方找史學者分析「光時」

25分鐘前
■被告唐英傑已還柙大半年，昨由囚車送往高院聆訊。

【法庭直擊】

相關新聞：官：國安法精神不准押後

【本報訊】23歲青年唐英傑去年7.1涉駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車並撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件將於6月在高等法院開審，不設陪審團。案件昨聆訊，庭上透露控方找來嶺南大學歷史系教授劉智鵬撰寫專家報告，分析「光時」意思，控方認為「光時」口號有分裂國家的意圖。由於辯方日前才收到報告，需時回應，並將就不設陪審團決定提司法覆核，要求押後審訊，惟三位國安法指定法官明言，國安法寫明案件須及時審理，不得延誤，拒絕押後。

高院昨處理案件管理事宜，由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。唐英傑由資深大狀駱應淦及大狀劉偉聰代表；律政司則派出高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官張卓勤。

駱大狀透露，被告將就不設陪審團的決定提請司法覆核，並已獲批法援，希望待覆核案有裁決才審理，申請擱置原定6月23日的審期。

辯方：政治環境下難覓相關專家

駱又透露，原定審期與他負責的其他案撞期，且辯方前日才收到控方專家報告，難以在短時間內找到一名相關範疇的專家作回應。法官杜麗冰質疑：「應該不難找專家吧？香港有幾多所大學？」駱回應在現時政治環境底下，實非易事；但法官杜麗冰再謂：「應該不難找歷史系教授，香港有這麼多歷史系教授。」駱透露控方也用了五個月才完成報告。法官杜麗冰重申，實在看不到辯方在尋找專家一事上有何困難。

法官陳嘉信稱，控方早前透露會找專家並交代人選，反問：「你知道有關範疇，知道控方專家身份，沒任何跟進嗎？」駱回應「沒有。」據了解，辯方於3月22日才獲悉專家一事。律政司反對押後，周天行指，「光時」口號非複雜的技術性議題，相信不難找專家；至於撞期，被告有兩名法律代表，相信資歷較淺的大狀可應付審訊，否則大可另聘高明。

三位法官退庭商議半小時後，駁回申請，維持原定審期，預計審理15天；另定於下月8日處理專家報告的相關事宜爭拗。

控方的專家報告長約10多頁，內容提及香港歷史，指「光時」口號帶有分裂國家的意圖。報告引述了梁天琦於2016年參與新東立法會補選的選舉論壇片段等佐證，指涉案口號的意思一直隨時間而改變，如今的演繹未必是原創者構思時的意思。

聆訊昨以英文進行，周天行最後突然問：「本案應該是以中文審訊？」三名法官聞言露出略為驚訝的表情，其後互望並聚在一起商討。法官杜麗冰其後指出，案件將以英語審訊，但部份證據可以中文呈遞，「沒有硬性規定。」

案件編號：HCCC280/20

國安法唐英傑恐怖活動煽動他人分裂國家杜麗冰彭寶琴陳嘉信駱應淦
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