47名民主派因為參加初選被控涉違《國安法》，只有11人獲保釋外出。正被還柙的包括民主黨尹兆堅，前立法會議員張超雄引述在囚的尹兆堅指，他的在囚人士卡紙寫着「don’t mix」，大概指明不能讓他有機會接觸到其他人，並指在47人案被還柙於荔枝角的民主派之中，唯獨他被關在遠離其他同案人士的地方，直言孤獨感覺強烈，嘆問：「為什（甚）麼要這樣對待我？」

張超雄在其Facebook指，其他因初選案被還柙的民主派都關在單獨囚室，但很多是在同一層、同一走廊，互相可以聽到大家的聲音，但尹被關在一個被稱為「新水飯房」之處，「他（尹）的鄰居往往都是因為被懲教人員責罰而被調進來，所以都只停留幾天，根本沒有機會互相認識。令他的孤獨感覺更強烈」。

「為什（甚）麼要這樣對待我？」張超雄引述尹兆堅說：「我完全不明白！」張指尹初進囚牢之時的確感到深深不忿，想不到如此盡心盡力服務市民，竟然會變成階下囚，但他指，尹稱情緒已經平伏，目前最擔心的是家人，叮囑家人一切如常地生活，不要被這些打壓困擾：「女兒突然之間成長了！細佬（他的兒子）也生性了！」張感嘆，孩子要在如此艱難的日子下成長，相信並非為人父母們所願。

范國威稀釋消毒液防蟲蟻

張超雄也指，到荔枝角收押所探望同因初選案被還柙的范國威時，范用手抹阻隔着他們的透明膠板，嘗試把已經有磨砂效果的膠板抹乾淨一點，好讓大家可以看清楚對方。范已經轉了幾次囚室，指每轉一次，范都借了硬毛刷和沙粉把廁所省得發亮，又引述范指：「不過我好比（畀）心機將個廁所刷到立立令，又調（囚室）啦！」

范亦提到如何在晚上避免被曱甴蟲蟻等騷擾，其中方法是睡覺前將稀釋了的消毒搓手液撒在地上，同時用膠杯蓋住去水的地方，例如洗手盤或地上的去水位，「Gary（范）說他的愛潔是太太訓練出來的。我卻認為是環境逼出來的」。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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