人民力量副主席「快必」譚得志被指於去年多次於擺街站及遊行期間引發他人對政府的憎恨和藐視，被控發表煽動文字等罪。快必今向區域法院申請終止聆訊，惟法官陳廣池質疑辯方申請論據混亂，難以協助法庭及與訟各方，要求辯方整理陳詞。辯方則表明在處理終止聆訊申請前，希望法庭先處理法官是否有司法管轄權聽取申請。案件押後至下午再訊。

法官陳廣池早前處理本案時表明，他是國安法指定法官之一。陳官今早表示，辯方打算提出申請終止法律程序、要求控方澄清控罪詳情，以及爭議控方挑選以何罪檢控時有濫用司法程序之嫌三項事宜，惟上述事宜分屬不同議題，不宜混為一談。

陳官透露，辯方申請終止聆訊的理據，包括被告得不到公平審訊、控罪違反基本法和人權法等等，將相關理據放在同一範疇，或會造成混淆，無法協助法庭和與訟各方，希望辯方整理陳詞。

陳官也提及，辯方質疑區域法院無權處理辯方提出的事宜；惟若然辯方所言正確，為何他又要聽取本案爭議，強調他在聽取陳詞前，不會作出任何決定。

辯方資深大律師戴啟思表示會整理陳詞，但希望先處理法官是否有司法管轄權聽取申請，亦表明快必今天不會申請保釋。

快必面對發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序行為，以及煽惑他人參與未經批准集結等14項控罪，當中並無以港區國安法罪名起訴。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

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