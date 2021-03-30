【本報訊】中共為香港選舉架設重重關卡，務求令入閘的參選者符合國家心意。如斯手法亦見於多個極權或專制國家，令反對派在政治制度被徹底邊緣化，當權者牢牢握緊權力。

最惡名昭著的候選人審查制度要數伊朗的「憲法監護委員會」（Guardian Council），其無上權力與香港的「資格審查委員會」十分相似。伊朗兩級議會（伊斯蘭議會和專家會議）的議員以及總統雖然由人民選出，但三個選舉的參選者必須受到12人組成的憲法監護委員會篩選。委員會半數職位由伊朗最高領袖哈梅內伊挑選的神職人員擔任，變相進行宗教審查。前最高領袖高美尼之孫參選2016年專家會議選舉時，就被該委員會以「伊斯蘭知識不足」為由，拒絕其參選申請。

自從改革派2000年一度在伊斯蘭議會選舉獲得壓倒性勝利後，代表保守派的憲法監護委員會每屆選舉都以各式理由DQ數以千計改革派參選者。去年的伊斯蘭議會選舉，多達6,850名參加者被取消資格。

學者：排斥異見包裝手段

一眾一黨專政的共產國家，包括中國的人大代表部份議席，以及越南和老撾的國會議員，表面上由人民普選產生。但根據非政府組織「自由之家」報告，全部參選者的參選資格均須經過執政黨篩選。敍利亞、烏茲別克、巴林、白羅斯和尼加拉瓜等專制國家，亦會透過政權控制的選舉委員會，或設立各種規例，限制反對派參選機會。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，聯合國《公民權利及政治權利國際公約》第25條的一般性意見明確指出，「不得以政治見解為由剝奪任何人參加競選的權利」，但無論是伊朗的憲法監護委員會，抑或香港的資格審查委員會，都是「絕對的審查」，只是篩選和排斥異見的包裝手段，明顯是「『不民主國家』操控選舉的慣技」。