打冷、食小菜少不免「嘆返支汽水」，旺角標記樂園潮洲粉麵菜館亦有玻璃樽裝及罐裝可樂供食客選擇。老闆標叔3月初收到可樂廠通知，指稍後將暫停生產玻璃樽裝，職員亦向他送贈一套可口可樂經典玻璃樽裝珍藏版紀念品留念。

打冷店擬訂數百箱待停產後仍可供食客選擇

標叔稱，一收到可樂廠的消息即大嘆可惜，他稱店內樽裝及罐裝售價一樣，但樽裝容量只有192毫升，比罐裝的330毫升少一截，不過有7成食客仍會選擇玻璃樽裝，又指樽裝尤其受年青人歡迎，「後生鍾意懷舊嘛，睇落又靚啲，揸落舒服啲」。他表示，女食客及小朋友食量較小，同樣傾向選擇樽裝可樂。

標叔又稱，罐裝可樂感覺上太甜，認為樽裝味道較好，「似真係可樂」。據他了解，餐廳最遲4月底仍可向廠商購入樽裝可樂。他指餐廳以往每星期買入20多箱、每箱24支可樂，他打算稍後一次過訂購數百箱，並會在倉庫預留空間放置，以便停產後仍有一定存貨供客人選擇。

茶餐廳訂十多箱放收銀處旁裝飾

位於荔枝角的茶餐廳「友利冰室x勿當奴」本來有售大支裝可樂，容量為355毫升，比罐裝稍大。負責人月初收到停產的通知，餐廳月中賣清手頭上的樽裝可樂後，已改為只賣罐裝可樂。

職員翁先生稱，以往8成客人均選擇樽裝可樂，除了容量較大，不少食客會認為「感覺多氣啲、飲落『啹啲』」。翁先生又稱，玻璃樽裝可樂具本地特色，餐廳雖停售樽裝可樂，但早前仍訂購了十多箱，放在門口收銀處旁邊作裝飾之用，「感覺上係香港集體回憶，我係90後，細細個都係飲支裝可樂」。

食客建議由本地網民設計投選新樽款式

食客伍小姐則認為樽裝及罐裝可樂味道分別不大，但她亦對停售樽裝可樂感到可惜，「自己鍾意vintage嘢，玻璃樽幾靚，會留個做紀念」。她期望明年推出的新包裝可包含香港特色，建議可口可樂舉辦網上徵圖活動，讓本地網民設計及投選新樽裝款式。

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