前年10月5日起實施蒙面法，翌日多區爆發示威衝突，黃大仙區有人堵路及將磚頭擲出馬路，警方到場驅散，並在附近的摩士公園樓梯拘捕戴著口罩的女售貨員，她今就非法集結及違反蒙面法兩罪受審。辯方同意現場有非法集結發生，但否認女售貨員參與其中，稱她僅經過樓梯便被拘捕。被告接受錄影會面時解釋，當時因患傷風感冒而戴口罩。

裁判官鍾明新裁定被告兩罪表證成立，被告不作供，金亦不傳召辯方證人。審訊押後至明早再續，待辯方呈交書面陳詞。

被告陳子晴（28歲）今否認參與非法集結及身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，控罪指她於前年10月6日在黃大仙東頭村道與鳳舞街一帶參與非法集結，另被指身處東頭邨榮東樓外非法集結時使用一個耳掛式口罩。

辯方不爭議現場出現非法集結，但否認被告參與其中。而辯方對被告的錄影會面紀錄的自願性、呈堂性及準確性均沒爭議。

綜合拘捕被告警員的記事冊及被告錄影會面紀錄，顯示被告當日原本需要到尖沙嘴上班，但獲知不用上班，遂獨自參加遊行，由尖沙嘴行至黃大仙，在黃大仙上邨認識一名叫「B仔」的朋友，見到有人行出馬路，亦有人擲磚至馬路。

當她行至公園時，聽到別人叫「快啲走」，她便一起跑，隨後便被警員拘捕。被告強調只是陪朋友，沒有擲磚或掉雜物，亦沒堵路。

辯方指被告由樓梯頂端走下樓梯 中途折返

事發時是東九龍衝鋒隊第3隊指揮官的高級督察15649郭晉熙（譯音）今供稱，當晚奉命到黃大仙鳳舞街一帶支援同袍進行驅散行動。他與隊員乘搭警車至東頭村道，準備轉入鳳舞街時，見到約有40名穿深色衣物及戴口罩人士在對開20米，部份人士將磚頭擲至馬路，路面亦有垃圾及雜物。

對方發現警察後，分別向九龍城及杏林街方向逃走，他與同袍乘警車向東頭邨方向包抄對方，到東頭村道巴士站命令同袍下車追截。郭強調，警方當日沒收到有團體在九龍或黃大仙區申請遊行或集會。

拘捕被告的防暴警9559周聯標（譯音）供稱，他下警車後發現有約十名身穿黑衫的示威者跑上摩士公園4號公園的樓梯，於是從後追捕，並大叫：「警察，咪走。」

周形容被告戴著鴨舌帽及口罩，身穿黑衫黑褲，跑樓梯時並非一氣呵成，而是時跑時停並喘氣，在眾人中跑得最慢，其他黑衣人已跑至樓梯頂端。他追趕15米後截停被告，被告掙扎，他遂將被告按在地上，其後以非法集結及身處非法集結時使用蒙面物品兩罪拘捕被告。被告接受警誡時保持緘默。

周其後在女警協助下，在被告背囊中搜出綠色短袖T恤、黑色鴨舌帽、縮骨遮、黑色外套及灰色口罩。

周接受辯方盤問時稱，由於十名黑衣男女衣著一樣，他不能仔細分辨各人。惟對於辯方指被告從樓梯頂端走下，中途折返向上行才被周截停，周不同意，強調當時「冇人行落嚟」，亦不同意辯方稱被告沒有掙扎的說法。聆訊下午繼續。

【案件編號：KTCC1855/19】

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