政府2016年收回古洞北一幅土地興建安老院舍，擁有一半業權的建生國際相關公司提出司法覆核，質疑政府計算特惠賠償金時，無故加入20%建築上蓋覆蓋率作運算，而非計算整片土地面積，令特惠金由1.5億元減至3,000萬元。高等法院今頒判詞，裁定公司勝訴，指沒有證據顯示該幅地有任何建築覆蓋率限制，而政府公開政策文件意思明確，整幅土地應用劃一特惠賠償呎價，因此政府是誤解或偏離政策，下令地政總署署長重新考慮。

覆核申請人為豪遠有限公司，公司與霍英東遺產執行人共同持有涉案青山公路洲頭段北面土地， 面積約12,858平方米。政府收地除了提供法定市值賠償外，另會提供特惠賠償金，適用於本案的特惠呎價為2,202元。

案中爭議在於，政府指涉案土地有20%建築上蓋覆蓋率限制，因此2,202元屋地呎價只適用於20%面積，其餘80%應用1,112元農地呎價計算。不過，法官周家明指出，沒有足夠證據支持該土地有任何覆蓋率限制，政府只是根據該土地數十年前的換地和發展提議內容作出猜測。

判詞續指，政府公開文件表明「屋地業權人則通常會獲發放法定補償，補償額為專業估價額另加按標準分區率計算的特惠補償額」，意思十分淺白，特惠金會按標準分區率計算，完全沒有提及只適用於部份面積、或按照建築覆蓋率打折扣，因此整幅土地應劃一呎價。

政府引用1991年內部指引，佐證政策原意是按建築覆蓋率計算，但法官指公眾並不知悉內部指引，政府不能依賴秘密或隱藏的指引。再者，政府過往賠償時試過不跟隨該指引，在本案也沒有依指引向申請人提供特惠金的農地呎價部份。

除了特惠金外，申請人也不滿市值賠償金額，已提交土地審裁處處理，因此原有特惠賠償已失效。法官指雖然特惠金問題已成學術討論，但本案牽涉政策詮釋的重要問題，影響其他人，也影響申請人其他預計會被收回的土地，所以仍受理本案。

【案件編號：HCAL2442/18】

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