【本報訊】萬千遊戲機迷期待的《Monster Hunter Rise》（魔物獵人崛起）上周五推出，特別主機套裝同日開售；上月一個名為「Let’s Buy Mimi日漫專賣店」的fb專頁貼文，聲稱能預訂限定版Switch主機及遊戲，要買家繳付全數預訂。有買家繳款後，遭網店巧立名目以「防止送貨員被打劫或性侵」為由再索取逾千元「保證金」，惟付保證金後仍未能取貨，懷疑受騙報警。事件中至少逾70人中招，涉款20多萬元。

日本著名電子遊戲《Monster Hunter 》（魔物獵人）在港俗稱為「芒亨」，2004年推出以來大受歡迎，以捕獵魔龍巨獸為賣點，系列每次推出新遊戲均吸引機迷搶購。系列新作《Monster Hunter Rise》特別版Switch主機的官方建議零售價為2,808元；芒亨迷李先生稱，上月中見到「Let’s Buy Mimi日漫專賣店」fb廣告，稱可以3,100元訂購遊戲連特別版主機，更以「到貨日期快過其他舖」及「快遞送貨」招徠，他落定後再以600元預訂特別版手掣，全共3,700元，本月初付半數即1,800元。

索保證金「防送貨員遭性侵」

至本月20日，即遊戲推出前一星期，他應店主要求付清1,900元尾數，當時店主承諾官方發售當日會有貨，並用順豐速遞。惟到貨當日對方反口，指與順豐合作有問題，有包裹被調換，需轉用另一間速遞公司送貨。店主更以「防止送貨員被打劫或性侵」為由索取1,500元保證金。他起疑拒付款，其後網店又調低保證金至500元，聲言可立即派貨，但遭他拒絕，之後對方失聯。

另一名芒亨迷李先生情況大同小異，他稱向店家繳付3,100元後亦拒再付保證金，最終未能取貨。他其後在telegram發現不少人付保證金後亦未能取貨；該苦主群組至少有71人，當中50人報案，涉款逾20萬元。

涉事網店fb現仍運作，但有關帖文已被刪除，記者聯絡負責人亦未獲回覆。警方指本月28日接獲兩男子報案，指早前透過網店購買電子遊戲機，店主要求報案人額外支付1,500元保證金才出貨；報案人未能取貨並與該網店負責人失去聯絡，懷疑受騙，案件列作以欺騙手段取得財產，交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。