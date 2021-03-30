【女警開槍案】

【本報訊】本港2018年11月發生首宗女警開槍案，女警懷疑年近六旬的建築雜工是非法入境者而截查，聲稱對方揮舞𠝹刀及不理警告續衝前，開槍射中其左腹，雜工事後需坐輪椅。雜工稱當時只是取銀包時跌出𠝹刀，擬拾回遭槍擊，但法官陳廣池不信警員會單單因一把𠝹刀而擎槍或開槍，裁定兩項企圖蓄意傷人罪成立，更謂慶幸案件在香港發生，否則若在其他國家，「被告大有可能被當場槍殺」。

男被告周景登（57歲）早前受審時自辯供稱，案發當日帶同「架生」搭港鐵上班，在深水埗站遇警員查身份證，他打開背囊欲拿出銀包時，𠝹刀從背囊跌出。他想拾回𠝹刀，女警隨即向他左腹開槍，事後他不能再步行。法官陳廣池昨裁決時指，被告供稱將錢包放在褲袋，與警員說法脗合，及後改稱放在背囊，法庭相信放褲袋才是事實，被告稱從背囊取錢包的說法不攻自破。

裁兩項企圖傷人罪成

陳官續指，不相信警員會單單因一把𠝹刀而擎槍或開槍，並評論謂「案件喺香港發生，而唔係喺其他國家發生，否則被告大有可能被當場槍殺」，惟未有明言「其他國家」所指為何。雖然警員可使用胡椒噴霧或警棍，但陳官指案件重點在於被告有否干犯控罪，而非警方有否使用適當武力。不論從哪個角度切入，被告近距離揮舞𠝹刀都是企圖施襲，未有成功傷害警員並非抗辯理由。陳官最後指女警擎槍警告後，被告竟繼續衝前，陳官認為女警開槍實屬可以理解，強調鋒利的𠝹刀可對人造成嚴重傷害。陳官裁兩項企圖蓄意傷人罪成立，主動索取被告心理專家報告，還柙至4月23日判刑。

開槍女警袁嘉穎在早前審訊中供稱，被告舉起𠝹刀衝向她，她曾按住槍柄，並警告被告放下武器，但被告沒理會續走近。她稱當時感到生命受嚴重威脅，別無他法要開槍。不過，袁在辯方盤問下同意被告既不是非法入境者，身上也沒違禁品，而她當時另配備有胡椒噴霧、伸縮警棍和手銬等裝備。

案件編號：DCCC348/20