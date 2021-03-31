北京昨日正式通過閹割香港選舉制度方案，特首林鄭月娥附和為「進步」，特區政府今日隨即總動員宣傳，政制及內地事務局局長在立法會講解修例，律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波及商務及經濟發展局局長邱騰華分頭會見法律界人士及商會代表，公務員事務局局長聶德權也去信公務員，唱好改制，形容「開啟社會新章」。

中華出入口商會多名代表，今日早上到政府總部與商經局局長邱騰華會面，榮譽會長黃定光於會後表示，僅關注技術性問題，強調相信改制能保衞國家主權、尊嚴及發展利益，又指擴大選舉委員會能夠全面顧及各方關注及利益，並不認為商界影響力會被削弱，他對進出口界工作有信心。

中華總商會多名代表亦到政總與財政司司長陳茂波會面，中總會長袁武會後指，改制有助全面落實中央管治權及一國兩制，令香港社會環境更平穩，有利營商環境，同樣不認為擴大選舉委員會將削弱商界影響力。

工商界支持增中資企業的商界（三）

至於立法會功能組別新增商界（第三），黃定光及袁武均表示認同。黃認為在港中資企業能夠帶動本港經濟發展，袁武則表示，並指差不多一半在香港上市的公司都是中資企業，聘請不少職員，貢獻良多，應佔一席，不會視之為增加競爭。

律政司司長鄭若驊則出席兩場解說會，向法律界別人士講解改制，指律政司會全面配合政府的工作，盡早落實完善選舉制度，同時致力做好解說工作，闡釋改制重要性、必要性和合法性，爭取業界全力支持。

公務員事務局局長聶德權則去信公務員，以「千字文」支持北京出手，又指隨着國際大格局的轉變及香港的發展需要，社會對公務人員有更高的要求，呼籲所有高級公務員，尤其是常任秘書長和部門首長「多走多看，多與持份者交流，多向傳媒講解和交代自己的工作」，他自己則會在未來兩周與公務員團體會面，講解改制。

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