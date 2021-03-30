【本報訊】港版國安法去年生效後首個7.1，有示威者由銅鑼灣遊行往北角，一名自稱當日行山的男文員六小時後在北角被截查，背囊內搜出一支伸縮棍，因涉藏有攻擊性武器被捕。文員原被控一旦罪成必須判監的《公安條例》控罪，今獲改控刑罰較輕、不一定判監的罪名，他承認控罪。惟主任裁判官羅德泉指案發當日為「不穩定日子」，被告亦處於一個麻煩區域，縱使初犯判監仍屬恰當，判即時監禁四個月。

官指高危日威脅大

被告曹廷熙（29歲，圖）被控去年7月1日在北角福蔭道與電氣道交界犯案，控方昨於東區法院將原先的《公安條例》第33條在公眾地方管有攻擊性武器控罪，修訂為《簡易程序治罪條例》第17條。被告認罪，辯方求情指他被捕時間與遊行時間相隔六小時，被告衣着有別於一般示威者，控方亦確認拘捕地點沒發生非法集結，警方純因調查一宗襲擊案才下車搜查被告。

辯方引述被告現任公司的求情信，指公司正研發一款具空氣清新功能的新型口罩，有助遏止疫情，被告為研發項目要員，公司將繼續聘用，望從輕發落，建議判社會服務令。裁判官指，本案背景確不足以斷定被告牽涉示威活動，但他在高危日子、高危區域管有武器，對比在平常日子及平靜環境帶來的潛在危險較大，須判監禁。

案件編號：ESCC2742/20