觀塘公眾碼頭有逾十名露宿者駐紮，搭有木屋，亦設小型傢俬，但遭運輸署以有違「土地雜項條文」為由，每季聯合多個政府部門人員，到場要求清理。今日（31日）原定為清理日，運輸署、食環及民政署等部門代表到場，雙方一度就清理問題激辯，爭拗逾句鐘，露宿者終妥協於下月中旬收拾行裝，配合署方人員一同清潔碼頭。

觀塘公眾碼頭每日上午仍有小輪來往西灣河，碼頭盡處住着十數位「有家」露宿者，一間間小舍由木板間隔開，內裏有床、有電器，更有一戶養着5歲小狗。自去年10月開始，街友定居的碼頭變為「問題」，市民投訴牽涉多個政府部門，包括主責今次清理行動的運輸署，以及「劊子手」食環署。

街友憂官員與區議員「順得哥情失嫂意」

52歲碼頭街友Andy自言靠「炒散」過活。他直言觀碼露宿不獲安置的問題在政府部門之間互相推卸已久，始終無安置、無協助，只有清拆令。本月中有「支援露宿街友行動組」曾將議題呈上區議會，但他指，政府部門代表繼續互卸責任，他相信日後情況依然，估計官員與區議員都怕「順得哥情失嫂意」。

另一街友清叔就與小狗同住自己建造的木板屋內，內籠目測不到30呎，但有床、有電器。他指願意配合部門人員清潔觀塘碼頭，但每次收拾細軟都花上逾一星期，看管財產就難以同時兼顧兩「父女」生計。

支援團體冀減至每年清潔一次

一直代為發聲的「支援露宿街友行動組」召集人馮炳德表示，觀塘碼頭居住不到廿名的街友，一直願意配合部門人員清潔碼頭部份範圍，但期望不要清拆其板間居所。馮今再為露宿者提出3項訴求，包括要求當居將清潔頻率減至每年一次，盡快原地安置街友，以及為碼頭街友提供太陽能發電、廁所、分類垃圾箱等友善環保設施，呼籲署方不要再靠「土地雜項條文」告示溝通，期望署方人性化處理。

馮又提到，該處街友日前由好鄰舍北區教會協助，獲捐贈太陽能發電的「光復板」，令街友不用偷電過活。他指大約吸一日陽光可供電兩三小時。

斥政府「忠誠廢物」 令露宿者增加

運輸署、食環署與民政事務署代表上午9時許到場，期望與馮及露宿者合作，「畀我哋（部門）清一次」。馮直言不滿運輸署以「土地雜項條文」，不人性化地處理露宿者無處容身的問題。雙方隨即就露宿與居所問題，由討論演為激辯。

「邊個導致露宿者增加、邊個令到1,500變2,000人（露宿）㗎，係你哋啲忠誠嘅廢物呀」，有部門代表即大叫克制，並謂「你唔好用社會層面嚟為難我哋技術層面嘅人」，另一代表遂提出雙方先暫停討論十分鐘，及後再冷靜處理。

約10時許雙方終和平協議定案，馮指，露宿者一方理解小舍的確有違例問題，願意妥協，並定於兩星期後、下月14日前後收拾好家當與清理好垃圾，屆時再配合食環人員清潔碼頭。有食環人員向記者謂：「其實如果唔係人性化、要夾硬嘅，佢哋就無得喺度咁耐啦。」

《蘋果》就部門處理觀塘碼頭露宿者及安置等問題，正向有關部門查詢。

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