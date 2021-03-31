政府2月18日公佈食肆可恢復晚市堂食時，已表示食肆必須安裝更有利通風的裝置；並因應「名潮食館群組」爆發，要求全港食肆4月30日前，達到室內每小時換氣量6次或以上，或加裝空氣淨化設備。「食肆換氣量規定工作小組」主席源柏樑表示，初步資料顯示不少食肆需要改善，包括80%以上燒烤或打邊爐的餐廳；明白很難要一個月內讓1.8萬間食肆符合規定，就算是通風系統承建商也很不夠人手處理，相信食環署會給予寬限期，未必5月就執法。

僅50間承建商專門測量通風 料趕不及4月30日做完

源柏樑指，根據法例132章，餐廳每人每小時得到的新鮮空氣不得少於17立方米，即約每小時換氣4.7次。他認為，這距離政府擬要求的每小時換氣6次相差不遠，可循加大冷氣機組風閘、加快風扇轉速等途徑改善。

但他指，初步資料顯示，全港約1.8萬間食肆裏，不少需要改善鮮風量，包括80%以上燒烤或打邊爐的餐廳，以及一些集團式或大型食肆，也可以透過加大中央冷氣來增加鮮風。由於食群申報改善後的通風量時，要提交由註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書，牽涉大量人手及時間，相信不少食肆趕不及4月30日的限期。

小組成員、註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴亦稱，一般而言，承建商為一間食肆測量通風需要半日，全港只有50間專做這類檢查的承建商，30日內難以做完，或需業內其餘120多間承建商「幫手做啲」。他引述食環署稱，承建商可以收集食肆提供的數據來計算換氣量並發出證明書，以減省時間，希望趕及限期。

食肆可向食環署申請延期 料不會5月即執法

源柏樑亦指，署方承諾，若有食肆無法於4月30日前完成改善工程，只要能提合理解釋，可申請延期，但延期多久則需署方決定。源多次被問到食衞局會否5月便執法，他相信不會，預計政府會有一定的「寬限期」。

至於無法施行冷氣工程的食肆，可以加裝符合指定規格的空氣淨化設備，如高效顆粒空氣過濾（HEPA）或紫外線-C技術（UV-C）設備。源栢樑稱，已與業界聯絡，收集到首批約100款符合指標的設備資料，會列表給食肆負責人參考，價錢4位數至5位數不等。他強調，食肆有權選擇以甚麼方式改善室內鮮風供應。

食肆做好通風，是否可以取消隔板或座位數等限制？小組成員、港大微生物學系講座教授袁國勇的徒弟龍振邦醫生則稱，疫情未完，即使食肆符合了通風要求，也難因此放棄設置膠板等阻截短距離空氣傳播的防疫措施。

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