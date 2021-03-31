12港人被扣押大陸，其中8人上周一遣返香港，當中「香港故事」成員李宇軒還柙3天後，遭律政司正式落案起訴，控以串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全，以及協助罪犯等三罪，早前已提堂。案件今於西九龍裁判法院再訊，由於李宇軒仍在接受強制隔離檢疫，今天繼續缺席聆訊。李宇軒今由大律師羅達雄代表。

據了解，李宇軒曾會見代表律師。代表他的大律師羅達雄庭外不肯透露任何案件詳情，包括李宇軒現正還柙的地方等。

案件繼續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。律政司高級檢控官李庭偉今告知法庭，被告的隔離令要到4月4日才結束，蘇官遂將案件押後至4月7日下午3時在西九龍裁判法院再提堂，其間被告交由懲教署看管。

李宇軒被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協 助罪犯及無牌管有彈藥。

首項控罪指他去年 7 月 1 日至今年 2 月 15 日期間，在香港串謀 黎智英、其前助理 Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外 國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採 取其他敵對行為。

第二項控罪指李宇軒去年 7 月某日至 8 月 23 日期間，在犯下上述罪行後、知悉或相信他 有罪，串謀黎智英、陳梓華等，在無合法依據或合理辯解下，協助李離開香港到台灣，而 意圖妨礙拘捕或檢控李。

第三項控罪指李去年 8 月 10 日在其位於沙田希爾頓中心住所 內，無牌管有 232 枚使用過的催淚彈、七枚使用過的海綿彈及 38 枚使用過的橡膠子彈。

【案件編號:WKCC1107/21】

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