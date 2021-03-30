【本報訊】疫情觸發裁員減薪潮，打工仔的收入減少，統計處發表最新報告顯示，20個選定行業中，11個出現工資倒退，其中從事地產的僱員每月工資中位數跌至21,800元，按年減少5.4%，住宿服務業員工的工資也減少2.8%．每月工資中位數降至15,700元。

統計處數字顯示，去年5至6月本港僱員的每月工資中位數為18,400元，按年上升1.5%，但若按年齡組別、教育程度和行業劃分，不少僱員每月工資中位數錄得跌幅。

以年齡組別劃分，15至24歲年輕一族的工資中位數錄得跌幅，每月為13,600元，按年下跌0.3%。其餘年齡組別的僱員每月工資中位數則微升0.1至2.2%。

學歷越低 跌幅越多

僱員教育程度越低，工資下跌幅度越多。當中小學及以下教育程度的僱員，每月工資中位數按年下跌2.1%至12,400元；中一至中三教育程度的僱員亦錄得1.3%的跌幅，每月工資中位數為14,300元。

20個選定行業中，11個行業僱員每月工資中位數錄得下跌，按年跌0.6%至5.4%不等。從事地產的僱員每月工資中位數跌至2.18萬元，按年跌5.4%。另酒店、賓館等的住宿服務僱員工資中位數亦按年跌2.8%。現時法定最低工資水平為每小時37.5元，統計處指去年5至6月有16,500名僱員正領取最低工資。

去年全港住戶每月入息中位數較2019年下跌，每戶平均每月入息中位數為27,000元，較2019年下跌1,700元。全港收入最高地區為中西區，月入中位數為40,900元，最低為觀塘區，中位數為21,700元。