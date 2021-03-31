前年11月3日網民發起「七區行街」，有示威者凌晨在港鐵旺角站燃燒雜物縱火，其間19歲調酒師將發泡膠盒及木板拋進火堆中，及後被拘控。他早前在區域法院承認暴動罪，法官祁士偉今判刑指，接納被告只是協助火堆持續燃燒，並沒點火，過程中亦沒有使用武器或造成傷亡。不過，法官認為，用火損毀財物屬嚴重罪行，而案件背景是2019年公眾事件的升級行動，故認為判入教導所並不適合，最終判他入獄39個月。

現已20歲的沈俊傑原本被控暴動、縱火及違反蒙面法。他早前承認暴動罪，其餘兩罪獲控方同意不起訴。

辯方今求情指，被告自小遭父母拋棄，成長經歷慘痛，但他的性格正面、心地善良，一直用心照顧祖父母，並自13歲起做義工。辯方強調，被告的犯案行為不符本性，而他被捕後坦承犯案，一直與警方合作，且願意賠償。被告的背景及教導所報告內容正面，感化官認為他有禮、合作，並有強烈悔意，建議判他進入教導所。

法官判刑時指，報告指本案令被告上了寶貴一課，被告自覺十分愚蠢，願意承擔罪責，並承諾不會再犯，而其身體狀況亦適合進入教導所。據被告所指，他從電視得知旺角有示威活動後才到場參與，並非擔任領導角色，亦沒有使用武器或造成傷亡，其行動目的只是損壞財物，並非傷人。

法官接納被告沒有點火，只是協助火堆持續燃燒。惟被告雖願意向港鐵賠償，用火損毀財物始終屬嚴重罪行，而案件背景是2019年公眾事件的升級行動，故認為不適合判入教導所。

參考案例後，法官以監禁63個月為判刑起點，計算認罪扣減後判監42個月；考慮到被告背景、即時認罪及願意賠償，再額外扣減3個月，最終判他入獄39個月，另須向港鐵賠償10,400元。

案情指，事發當日凌晨約2時，數名蒙面人士在旺角彌敦道及亞皆老街交界的港鐵旺角站C1出口燃燒雜物縱火，其間蒙面的被告將發泡膠盒及木板拋入火堆，使該出口的鐵閘、天花及附近地面被焚。被告於翌月31日被捕後，稱從電視得知有示威者在現場集結，一時貪玩才去參與，起初僅有20至30人堵路及縱火。他在其他人要求下，將發泡膠盒放在港鐵站火堆上。

【案件編號：DCCC372/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！