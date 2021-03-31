「你鍾意啦！」、「不如直接委任啦！」，這是不少市民對人大常委會閹割香港選舉制度的心聲，就連熟悉議會運作的人，看過人大的閹割方案後也直言：「是旦啦！」誠然，將來的議會，或只是一個連辯論機會也欠奉的橡皮圖章。

議會的工作大概可分為立法和撥款兩大類。立法方面，建制派收緊《議事規則》和《內務守則》後，議員在審議法案時的發言次數和時間都被規限，議員在二讀和三讀辯論中，均只有一次機會發言，每次時限分別為10分鐘和3分鐘，只有全體委員會階段可發言無限次且每次5分鐘。不過，新規則也列明立法會主席有權為整個辯論設限制。

假設將來主席以外的89位議員，每位議員只在不同環節發言一次，並盡用發言時間，辯論一項法案要花1,602分鐘，即26小時42分鐘，一次大會開會時間則為約8小時。而建制派早前收緊《議規》時，為「堵塞」拉布漏洞，就特別針對議員提出的議案做手腳。

以議員動議彈劾特首或者DQ議員的議案為例，新規則下，整場辯論只得4小時辯論時間，即89位議員若要在240分鐘內全部發言，人均發言時間只有2分41秒，少於新規例下容許每人發言的最多5分鐘。換言之，每位議員若用盡發言時間，假設動議人花掉10分鐘，其他議員每人都發言5分鐘，就只有46位議員可以發言，僅滿足到全體40位選委會界別議員。

若每人提問一次 一星期也不能通過一項撥款

至於審議撥款方面，除立法會主席外，其他89位議員均為財委會委員，若每人只就撥款提問一次、每次4分鐘，亦已經花掉356分鐘，即5小時56分鐘，以財委會每周開會約4小時計，即一星期也不能通過一項撥款。

當然，將來的新議會下，未必全部議員都會發言，但肯定的是全部議員均來自「愛國者」陣營，他們在議會中的投票取態，相信市民現在也心中有數。

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