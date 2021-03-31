全國人大常委會昨日通過閹割選舉方案，全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時形容，今次「改革」選舉制度是非常徹底和大膽，充份體現了維護國家安全、確保一國兩制全面準確實施、全面落實愛國者治港、確保內外部勢力不能進入管治架構和確保行政主導五大目標。他指，就算參選人日後未能通過資格審查，未必等同違反《國安法》，指資格審查是確保參選人忠誠擁護《基本法》和效忠國家。

至於資格審查過程不公開是否違反程序公義，他強調目前國際環境凶險，中國面對西方相當大的威脅，亦要防範香港出現內亂，中央的「壓倒性考慮」是維護國安、確保愛國者治港和維持香港繁榮穩定，程序公義已相對不重要。

他相信新選舉制度落實後，中央毋須擔心香港管治架構會滲入「反中亂港人士」，溫和民主派或忠誠反對派仍有生存空間，改制反開創了空間給溫和民主派，有「重見天日的機會」，令他們「上位」，而溫和民主派要取得選委會5個界別的提名不會太困難，因中央已表明並非要搞「一言堂」、「清一色」，中央亦希望部份溫和民主派能進入選委會及立法會，當選機會甚至比一般愛國人士更高。

「過兩關競爭仲緊要」

全國人大常委譚耀宗今早接受電台節目訪問時繼續為北京護航，指選委會每個界別有300人，相信在每個界別取得2至4張提名票不難，做法是希望候選人在每個界別都獲認同，更指現在參選要「過兩關」，形容「競爭仲緊要」，因為候選人都勢均力敵、旗鼓相當，「有咁上下人認識」。

新立法會的直選議席在90席中只佔20席，譚堅稱直選議員仍可以發聲，指意見如果合理，其他人都要支持及同意，認為不可以只點人頭去考慮問題，又稱目前3種選出議員的方式各有優點。

新選制下將增設資格審查委員會，成員主要為特區官員，譚耀宗認為官員熟悉法律，亦不會參選，公信力無問題，又稱如只由民間人士擔任，即使有秘書處，亦無相關資料及調查權，因此引入警方國安處做審查，認為處理「好細緻」。至於會否公開解釋被DQ原因，他稱要由審查委員會決定，惟未必要詳細指出犯了甚麼，指講得「咁詳細」會對不被認同的人有影響。對於資格審查委員會決定不能司法覆核會否違反程序公義，他相信之後政府會解釋清楚。

選委會撤117席區議員 譚：回歸《基本法》原意

選委會的117席區議員議席全數取消，反而加入分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會成員等。譚耀宗稱，《基本法》97條指區議會屬區域性諮詢組織，功能是服務社區，就康樂文化體育向政府提出意見，惟區議員近年在政治架構越來越多介入，因此要回歸《基本法》原意，不要區議員兼任此類工作。他又稱，加入地區委員會等這類組織，是因為《基本法》無提及，屬政府架構，不是《基本法》所提及的區域組織。

他又指，這些委員會成員由政府委任、有經驗，達到希望選委會有代表地區聲音。至於分區委員會成員均由政府委任，但又可選行政長官是否有衝突，譚指，設計上是令選委會選出特首，亦可選出立法會議員，令當選的議員與政府的「關係暢順」，溝通和配合會更好。

對於選委會第三界別增設各佔60席的基層社團、同鄉社團是甚麼組織，譚耀宗指，相信中央政府和港府曾有研究哪些團體合適，港府之後會公佈附表，強調各60席「多又唔算好多」。

林鄭在多份報章頭版登公開信

另外，特首林鄭月娥用公帑打輿論戰，在多份報章頭版發表致香港市民的公開信，指她和特區政府管治團隊堅定支持全國人大常委會通過修訂《基本法》附件一及附件二，「完善」本港選舉制度。她聲稱，「完善」選舉制度，落實「愛國者治港」原則，可有效解決近年本港社會泛政治化和內耗不斷困局，有助切實提高特區政府治理效能，並在中央大力支持下拓展經濟，改善民生。

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