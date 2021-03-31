政界流傳3個月，政府今日終於宣佈，由去年11月才加入政府的研究主任張進樂接任民政事務局局長政治助理一職，月薪可達10萬。29歲的張進樂中大畢業後加入智庫「香港可持續發展研究中心」，《蘋果》調查發現，中心由民政事務局局長徐英偉的友好、同屬青年民建聯出身的朱兆麟創辦，徐在張進樂加入後的兩年曾出任顧問，之後又為他任董事的政治學院兩度出任導師，二人合作頻繁。

張進樂去年憑著着與招聘條件高度脗合的履歷，獲聘入民政局任月薪6.7萬的研究主任，成為徐英偉下屬。今日政府在新聞稿披露，張原來更是民建聯成員，與徐份屬黨友，但民政事務局一直拒絕交代二人關係，僅稱徐並無參與甄選研究主任過程。

記者 林偉聰

黎穎愉在1月辭任民政事務局局長政助一職後，政界一直流傳甚得徐英偉器重的張進樂會接任，直至今日下午，政府終於發稿公佈任命，明日履新，月薪估計介乎7.5萬至10.5萬。新聞稿介紹29歲的張進樂擁有中大社會科學學士學位，主修政治與行政，副修新聞與傳播，另有城大會計及管治碩士學位，但除了去年加入政府任研究主任外，未有介紹其他工作經驗。

《蘋果》翻查張進樂的背景，發現他畢業後一直在香港可持續發展研究中心（HKSDRI）工作。HKSDRI成立於2012年，由與徐英偉同樣是青年民建聯出身、金融界的朱兆麟創辦。徐英偉和朱兆麟曾先後擔任第二屆（2007-2009）及第三屆（2009-2011）青年民建聯副主席，二人份屬友好，朱先後在2012及2016年創立HKSDRI及「香港政治及管治學院（政管學院）」後，已加入政府的徐英偉仍力挺對方，除了出席大小活動，又擔任HKSDRI的名譽顧問，並兩度擔任政管學院的導師。

張進樂其實未畢業已經有參與HKSDRI的工作，2014年佔領運動期間，他就曾與朱兆麟及港航前高層簡浩賢在《經濟導報》以「從佔中看內地與香港經濟關係的轉變」為題撰文；正式加入後，亦經常與朱兆麟在報章聯名撰文，又獲安排以研究員身份與朱一同接受電視台訪問，甚獲器重。

張進樂獲重點培育，在機構內亦扶搖直上，2016年、即畢業後僅一年已成為HKSDRI旗下非牟利機構「香港可持續發展研究基金」的董事，2017年獲升為HKSDRI的經理，翌年更獲升為研究總監，同時擔任HKSDRI及政管學院董事。

張進樂的工作一直與徐英偉有所交集，二人早於2015年的民政事務局新春酒會就已經碰面，翻查紀錄，張當年加入HKSDRI時，徐英偉已經是中心的名譽顧問，一直到2017年才離開顧問位置；同年張在政管學院升任董事，徐就先後在2017及2019年出任課程導師，另外在兩個機構的不同活動都可見二人合影。

能夠在建制派組織一帆風順，張進樂親建制的立場早見於他2015年的文章，曾以「這是一個容不下異見的時代」為題在報章撰文，為被指造假的「保普選反暴力大聯盟」簽名運動護航。他在文中反過來將官方支持的簽名運動形容為「異見」，稱「『異見』的行動愈是巨大，被抹黑、醜化的可能性則愈高」，批評民主派「矮化」大聯盟。

去年徐英偉在民政事務局開設「研究主任」一職，月薪高達67,295元，要求應徵者有最少5年全職工作經驗、4年公共政策研究經驗、熟悉社區事務，加上具聯絡社區或青年團體經驗、有撰寫研究報告經驗者可獲優先考慮，招聘條件與在HKSDRI任職5年、經常獲批各區區議會研究計劃的張進樂履歷高度脗合，最終張亦成功獲聘。

今日政府宣佈由張進樂接任政助，亦披露了張進樂原來本身就是民建聯成員，即與徐英偉份屬黨友。不過民政事務局被多次問及二人關係，都未有作此披露。局方早前回覆《立場》時指研究主任職位有73人應徵，而徐英偉並無參與甄選程序。不過，該職位隸屬局長辦公室，亦要負責局長辦公室職務。《蘋果》再向局方追問徐英偉有否就招聘條件或甄選程序提出過任何意見，以及徐在招聘前有否向政府以外人士提及有意開設職位，但局方未有回應，亦未有交代二人的關係。

《蘋果》早前另外亦向局方查詢政助甄選事宜，局方則指任免將由特首在聘任委員會的建議下作出，而聘任委員會成員包括特首、各司長、相關局長及特首辦主任，即徐英偉有參與在委員會中引薦張進樂接任。

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