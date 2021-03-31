網民前年11月一連多天發起大三罷行動並於各區堵路，警方連日拘捕多人。曾就讀名校的24歲大學男生被指同月12日在荃灣沙嘴道管有一把玻璃鎚，被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件早前審結，裁判官劉淑嫻今裁定被告罪名成立，判囚3個月，但准被告保釋等候上訴，讓他可於下月應付大學最後一年考試。

男學生雷震霆（24歲）被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於前年11月12日在荃灣沙嘴道「comebuy」店外管有一把玻璃鎚。

劉官判刑時指，被告當日身處約有60人的集結現場，當時有人參與堵路，警方追截後拘捕被告，並從其背囊搜獲涉案玻璃鎚。

劉官指，雖然被告現就讀最後一年的大學課程，但案件嚴重之處在於有人集結堵路，而涉案玻璃鎚可以用作刑事毀壞用途，而被告的優秀表現僅屬個人因素，不能過份強調。法庭必須著重阻嚇因素，因此以入獄4個月作為量刑起點，而涉案玻璃鎚是從被告背囊搜出，沒有證據顯示曾使用，故酌情扣减1個月，最終判囚3個月。

辯方大律師求情時呈上被告及其父母的求情信，透露被告過往一直在名校就讀，現正值大學最後一年，案件對其學業及家人均帶來影響，深感愧疚。被告游泳成績不俗，同時亦是大學泳隊成員。

父親怪責自己過往與兒子缺少溝通，承諾日後加強管教。大狀又指，本案案情於同類案件中屬輕微，當時現場並無激烈衝突，且案發至今已有一段時間，希望法庭讓被告完成學業，判以非監禁式刑罰。

官指警長遺漏證供並非關鍵

辯方於審訊時質疑兩名警員就撿取男生背囊的證供有分歧。劉官則於裁決時指，警長15331蘇俊文見到被告出現，追截不到一分鐘後將被告拘捕，即使在其書面證供遺漏沒有記下被告掙扎等情形，遺漏亦並非關鍵，沒有對被告造成不公平，也不影響警長的可信性與可靠性。

至於蘇姓警員稱當時被告除下背囊才上手扣，而警員5176吳啟承卻指當時被告背囊一直跟身，從片段中可見當時情況與吳姓警員供稱的一致，因此法庭接納吳姓警員的供詞，並裁定被告由拘捕至帶上警車，背囊一直掛在其右肩。

案發當晚，警員在荃灣沙嘴道及眾安街交界進行掃蕩， 當時大鴻輝中心地下外約有60人聚集並佔據馬路。蘇看到人群中的被告突然向大陂坊跑去，相信他涉及未經批准集結及違反蒙面法，於是下車追截，最終將被告制服並搜出身份證。

蘇續指，被告被制服時右肩背着背囊，他將背囊脫下，並短暫放在地上，再為被告扣上塑膠帶。不足一分鐘後，他向同袍5176吳啟承交代事件，並把背囊交給吳。

惟負責替被告搜身的吳卻持另一說法。吳稱當晚到場時，看到被告雙手被反扣，而背囊則一直掛在被告右肩。他從背囊中搜出黑色恤衫及類似放置在巴士上的紅色玻璃鎚。

【案件編號：WKCC1805/20】

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