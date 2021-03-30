【本報訊】政府前年6月12日強行在立法會恢復逃犯條例二讀，觸發警民衝突。至去年示威者在各區紀念6.12一周年，再引發衝突，其間包括15歲少年在內的三名男子在旺⻆被捕，被控非法集結。該少年昨獲控方同意改承認罪名較輕、《簡易治罪程序條例》下的公眾地方犯的妨擾罪，裁判官陳慧敏（圖）拒絕先讓被告保釋候判，下令先將他還柙至4月20日，待取感化及社會服務令報告。

15歲中四少年為本案次被告，控罪指他於去年6月12日在旺角砵蘭街及山東街交界外，令交通受阻。

官稱須公開譴責

控方指當晚旺角區有約80人聚集，至10時許，一部的士駛至山東街交界，有20至30人站在行車路上，其間包括次被告在內的數名人士曾站在的士前，有人指示司機不要前行。後來有人大叫：「走呀，有狗嚟緊！」示威者四散，次被告被便衣警制服，警誡下稱「放學後相約同學喺附近」，及後保持緘默。

辯方求情時呈上次被告父母及多名教師的信件，指他品性純良、尊師友愛。律師形容他是個負責任的人，今次是一時衝動「覺得要參與那些時刻」，才鑄成錯誤，已有所反思並承諾不會再犯。

陳官指次被告行為會有破壞公眾秩序和安全的潛在風險，認為有必要對此公開譴責。

案件編號：WKCC4251/2020