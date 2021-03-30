自從去年初武漢肺炎爆發，香港人被迫閉關本土，寄情山水。樂山樂水，每個人都有他和她感受大自然的獨特方式。這個人山人海的春天，記者在崎嶇山嶺中遇到蜘蛛俠，遇到「野孩子」。蜘蛛俠阿文奇裝打卡，無非想為大家帶來一點歡樂；Betty帶女兒Emma行山六年，不談教育、訓練，只道是尋常。在很多事情也無法掌握的時代，幸好還有山野，讓人們能確實擁抱一刻美好。

記者：梁嘉麗

攝影：張志華、何量均

戰衣又熱又焗 「英雄」娛人娛己

記者隨蜘蛛俠前往大嶼山攀登近期遠足熱點虎吼石河，短短一段路，已停了多次，遊人看見他，都興奮地跟他拍照。他也來者不拒，任何拍照要求都一一答應。他是阿文，行山年資四年，去年覺得有點悶了，便以蜘蛛俠造型上山，在巍峨陡峭的山嶺上，做出各種動作拍照，吸引途人目光。

進入中狗牙坑前，阿文換上了蜘蛛俠衣，卻未戴上頭套，天氣有點熱了，他說或許是這一季最後一次造型上山了，因為衣服實在有點焗，還未到達石河，半個身已被汗水濕透了。一直走，穿過溪澗和林蔭，橫生的樹幹、峻峭的石壁，都是拍照的景點。他的女朋友一邊拿着手機，告訴他如何擺姿勢，一邊走一邊影，兩口子樂此不疲。

中狗牙坑他走過幾遍，虎吼石河卻是第一次來，穿上「戰衣」當然是為了拍照。他叮囑記者，哪一處小心落石，哪一處可以拍照。他們緩緩的前進，行山的女士看見他，卻又爭相捉着他拍照。以蜘蛛俠的造型走過了多個山頭，青山、飛鵝山、大刀屻等，都是他從前曾經走過的地方，衡量了能力，才以此造型上山，每一段路，其實都沒有刻意選擇，他說一切只是隨心。

寡言阿文：只想欣賞大自然

阿文其實寡言，一般都是女朋友在說話，他說自己不懂說話，只想欣賞大自然。他在物流業工作，平時對着機器，不多說話，周末放假，就到山上去，看看風景，就是這麼簡單。想像中的他，必定是蜘蛛俠的影迷，事情好像太浪漫化了，其實蜘蛛俠並不是他偶像，只是覺得自己身形跟他差不多，「覺得呢個造型應該好睇」。衣服非常稱身，是度身訂做的。

穿着這身衣着行山，一點也不易，戴上頭套，冬天還好，夏天實在吃不消，「行上山，有時焗到透唔到氣，而且視野會窄咗，都幾困難」。他笑着說，另一個更大的問題就是要「方便」時，這身衣服是由頸至腳的，「惟有預先方便咗先着套衫」。

一個明顯是蜘蛛俠影迷的男子，遇到阿文異常興奮，在石河底拍過照後，一直緊跟着他，爬至半途又再拍照，登頂後又摟着他膊頭拍照。阿文享受行山的樂趣，亦享受令人開心的時刻，看見別人快樂，自己也快樂。

在facebook所見的蜘蛛俠郊遊照，看來都很艱險，但他堅持安全是最重要的，「例如獅頭，成五、六星，太危險嘅路我唔會着住嚟行，全部路線都係以前行過好熟，我先會着住行，裝備、糧水都要夠」。他覺得自己算是捱得苦的，是勞動階層，平時也有練體能，游泳、獨木舟也會玩，有時候女朋友體能不夠，他會自己行山，「一個人環湖出嘴鬼手睇日出，好開心」。

在大自然裏，熙攘有時，寧靜有時，總會找到一個慰藉的時刻。