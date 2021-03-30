洗頭後仍然覺得頭痕、頭屑增加、頭皮泛紅，連面部皮膚都出事，或是脂溢性皮炎作怪。皮膚科醫生表示，轉季是脂溢性皮炎高發期，尤其春夏季容易令皮膚的油脂分泌增加。經常吃煎炸熱氣食物、睡眠不足、屋企或工作環境潮濕等都是高危因素，要格外留神。

皮膚科專科醫生胡惠福表示，不少人都會出現頭皮痕癢的症狀，成因可以是使用了含致敏成份的洗頭水、天氣比較乾燥等，但這些情況不會持續太長時間，例如當停用了相關洗頭水，或改用適合乾性髮質的產品後會有改善。至於由皮膚發炎引起的頭痕，除了濕疹、銀屑病，最常見便是脂溢性皮炎，踏入春夏兩季，脂溢性皮炎的求診個案會明顯增加，每星期可多達8至10人因該病求醫，主要為20至30多歲的後生一族。

脂溢性皮炎五大症狀

脂溢性皮炎的元兇竟然是真菌！原來「皮屑芽孢菌」屬可寄存在皮膚上的真菌，主要靠進食皮膚所分泌的油脂維生，在春夏季比較潮濕及炎熱的日子，人體的油脂分泌較多，便會助長這類真菌繁殖增生，引致皮膚發炎。脂溢性皮炎的主要症狀包括：

● 頭屑增加、比較大片；

● 頭皮泛紅；

● 頭皮痕癢；

● 其他油脂分泌旺盛的位置可能會皮膚發紅、脫皮，例如眉心、鼻翼兩旁或上胸位置；

● 皮屑有時呈黃色。

五類人士易患脂溢性皮炎

除了受轉季因素影響，有幾類人士都會較易患上脂溢性皮炎，包括油性皮膚人士；頭皮清潔不足的人；經常吃辛辣、煎炸、熱氣食物，以致身體容易出汗出油；家居或工作地點比較潮濕和炎熱，例如在廚房、地盤工作的打工仔；居於較侷促的劏房，或住近山、近海又抽濕不足，可能會增加患此皮炎的機會。另外，若經常洗頭後不吹頭，頭部又濕又焗，都會令油脂分泌增加，胡建議洗頭後要吹乾頭部，但避免用過熱的風吹頭。睡眠不足、精神壓力大都是其中的誘發因素。

胡指，不少求診病人發病前，都可能是吃太多辛辣、煎炸食物如打邊爐，曾經捱夜一段時間，或曾進行染髮，誘發了脂溢性皮炎。曾有女大學生因「個頭好痕、好多頭皮」求診，而她因頭屑太多，平日都不敢穿着深色衣服，又要靠戴帽遮住頭部，同學及朋友都擔心她有傳染病，影響了社交生活。她曾到藥房購買止痕洗頭水，但最終無助改善情況。女病人被診斷患了脂溢性皮炎，並發現她因痕癢抓損了頭部，令頭皮出現滲液和細菌感染。治療包括使用抗真菌洗頭水、類固醇藥水作消炎止痕，以及抗生素等。

患者須每天洗頭 多注重頭部護理

胡提醒患者日常要注重頭部護理，每天都要洗頭，保持頭部清潔乾爽。洗頭的水溫及風筒吹風要避免過熱，建議水溫要在攝氏37度以下，避免灼傷頭皮。由於頭皮處於發炎階段，洗頭時宜用指腹輕輕按摩，切忌太大力抓損頭皮。抗真菌洗頭水含有焦油（tar）、酮康唑（ketoconazole）或二硫化硒（selenium sulfide）等成份，可一星期使用3次，當情況受控後，可減少使用次數，例如一星期用2次，或有需要時才使用。若認為洗頭後頭部太乾，可再用滋潤性較高的洗頭水再洗頭。另外，發作時不應染髮、電髮，避免把髮型產品塗用在頭皮上，使用之後更要徹底清洗。至於面部如眉心、鼻翼位置有發作的患者，最好避免化妝，護膚品應以無香料、無酒精及防腐劑成份為主，減少對面部的刺激。

煎炸油膩及熱氣食物也要可免則免，以防增加油脂分泌，令病情加劇，不妨多吃新鮮食物如蔬果。睡眠、精神壓力都會影響皮膚質素，要保養皮膚，充足休息、減壓都很重要。此外，患者發作時，若頭部很痕癢，可用凍的濕毛巾敷在頭皮上稍為止痕，平日可採用含有鋅（zinc）或硒（selenium）等成份的去頭皮洗頭水。症狀持續3日或以上無改善，便應盡快求醫。

脂溢性皮炎患者的生活宜忌

✓ 每天洗頭，水溫宜在攝氏37度以下；

✓ 每星期至少更換枕頭袋1次；

✓ 充足睡眠；

✓ 進行戶外活動時要戴帽，保護頭皮。

X 把髮型產品塗在頭皮上；

X 吃太多煎炸、油膩及熱氣食物；

X 風筒的吹風過熱；

X 洗頭時大力抓頭皮。

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