2年前的反送中運動爆發後，記錄下這場運動的紀錄片眾多，當中《理大圍城》更是被點名批鬥。中國著名異見藝術家艾未未亦推出了其工作室製作的反送中抗爭紀錄片《曱甴》（Cockroach），攝製團隊當時駐港半年，記錄了在這半年間的各式抗爭，亦採訪了政治人物、抗爭者及警察。艾未未指，作品雖然受到好評，但被歐洲的大型電影節拒絕放映，目前只能在網絡上讓觀眾付費觀看。

《曱甴》的開場，是「反送中」示威者梁凌杰在2019年6月15日那天，在金鐘太古廣場外失救而死的一幕，以此展開那長達半年的紀錄。問及艾未未紀錄的緣起時，他指是受到香港歷來的觸動，「在全世界都早已忘記六四事件的時候，香港每年都做燭光的紀念活動，香港通常被認為是很務實的一個社會，好像是大家只管自己的一個社會，但實際上香港人心中是有一支蠟燭的，它是燃燒、有光亮的。」

「我認為香港年輕人的存在和我的存在是一個共同體」

艾未未又記得，自己於2011年「被失蹤」的那段期間，香港對於他這名中國異議藝術家的聲援，「香港的年輕人把我的頭像畫在人行道上，或是地鐵裏，甚至用光（巨型射燈）把它打在駐港部隊的牆上，我認為他們的存在和我的存在是一個共同體。」

故在2019年6月抗爭爆發後，艾未未便派遣團隊到港記錄這場歷史性運動，一駐就是半年，「我們當時就決定要拍一個紀錄片，當然並不知道事情會發展到後來這麼壞」。

這個由艾未未執導的紀錄片，於去年6月左右已經完成，同時完成的，還有另一部記錄在疫情下武漢日常的《加冕》（Coronation），「讓所有的電影節是非常吃驚，因為做出了兩部這麼完整、這麼深入的片子，但是電影節都拒絕了這兩部電影，因為電影節和中國市場的關係。」

「電影節實際上是一個電影攤販，今天最大的買家是中國」

艾未未稱，西方大型的電影節如威尼斯影展、柏林影展、多倫多國際電影節等都拒絕了他這兩套紀錄片的放映，「這種電影節實際上是一種商業文化，一個電影的攤販，今天在世界上最大的買家是中國，它們都不敢承擔，兩部電影都是跟中國有關的，我覺得非常誠實地表述了跟中國有關的現象，同時兩部電影都是由我來製作、導演，這兩者有其中一者他們都不敢接受，所以說我們就被拒絕了。」

他曾嘗試接觸過Netflix和Amazon，但對方都以各種原因拒絕，目前放了上網絡平台Vimeo讓觀眾付費收看，「這種審查制度最大的問題不是我的電影沒有人看，而是它讓所有獨立製片人學習不要觸碰這樣的題材。」

訪問到最後，記者好奇為何會將片名改成《曱甴》，艾未未答道：「我們經常在電影裏聽到香港警察這樣罵示威者，香港示威者也有說警察是曱甴，我相信它是香港比較流行的一個用語。蟑螂從生物學的角度來說是非常有生命力的，所以我覺得這個名字很反映了一些香港的文化，這是一個很草根的名字，我希望是大家一聽就覺得很有意思的名字。」

《曱甴》Vimeo Link：

https://vimeo.com/ondemand/cockroach

駐英記者 李雨夢報道

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