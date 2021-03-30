【本報訊】民主派去年圖在立法會換屆選舉，爭取「35+」逾半數議席，觸動北京神經，大改「遊戲規則」，務求確保最高安全系數。根據最新選舉制度，雖然立法會將增至90席，但直選議席被大削至只得20席，未來並改為全港分10個選區選出，確保建制派可以穩奪半數議席；功能組別僅九個界別由一人一票選出，其他界別全改為團體票，令民主派縱然出選，最終亦只能取得少於20席。

全國人大常委會粗暴改寫香港的選舉辦法，立法會議席將增至90席，但地區直選議席由35席刪減至20席；議席改為三個組別，即選舉委員會、功能組別及地區直選，前兩者議席分別為40及30席，換言之，跟民意授權最直接有關的直選議席比例最少。

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10區各選兩人 雙議席單票

直選方式亦有翻天覆地改動，不再由五大選區以比例代表制產生，改為全港設十區，每區選出兩人，料採雙議席單票制，得票最多的兩名候選人當選，除非民主派跟建制派選民接近七三比例，否則充其量最多只能取得10席。

功能組別方面，過去不少功能界別代表由個人票及團體票混合產生，未來只餘下九個界別，包括鄉議局、工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衞生界、社福界及全國性團體代表界會由個人選民選出；至於其他界別，包括民主派過去有勝算的資訊科技界、現改為「科技創新界」及飲食界，全部變為團體票，相關團體更要在界別持續運作逾三年才可成為選民，意味2019年反修例運動後成立的團體沒有資格成為選民。

五界別須各取至少兩提名

北京亦進一步增加參選門檻，無論參與直選及功能組別，先要在選委會五大界別各取至少兩個提名，假設民主派最終能成功入閘，直選連同功能組別可取得的議席，料肯定不足20席，議會內議席比例最多僅佔約兩成。

去年曾參選立法會選舉的中科監察主席潘焯鴻認為，今次中央透過《基本法》附件一及二、有關「完善」香港選舉制度的決定，是將香港政制進程一次退回1997年回歸前，與以往循序漸進達至普選立法會及行政長官的做法越走越遠。他表示審視完方案後，仍會積極考慮參選下一屆立法會選舉以及特首選委會，並會在地區直選中參選，他指認識多個界別人士，相信有利參選。

曾獲確認提名出選體育、演藝、文化及出版界的周小龍表示，難以評估在選委會五大界別取得足夠提名的機會，但仍積極考慮再次參選，「我係最好嘅一把尺嚟，如果我去年入到閘，今年入唔到閘，即係證明政府係講大話，（新選舉制度）唔係公平公正嘞」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，民主派若得不到中央信任或祝福，「我相信（民主派）喺第五界別攞兩個提名都好難」，最終能否入閘參選亦不在民主派控制範圍之內，形容今次中央就選委會設計的安全系數極高，民主派參與的空間極細。

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