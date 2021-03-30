兩年前的反送中運動爆發後，中國著名異見藝術家艾未未推出由其工作室製作的反送中抗爭紀錄片《曱甴》（Cockroach），攝製團隊一度駐港半年，記錄期間發生的各式抗爭，亦採訪了政治人物、抗爭者及警察。艾未未指作品雖獲好評，但被歐洲的大型電影節拒絕放映，現只能在網絡上讓觀眾付費觀看。

《曱甴》的開場，是「反送中」示威者梁凌杰在2019年6月15日在金鐘太古廣場外失救而死的一幕，以此展開那長達半年的紀錄。問及艾未未紀錄的緣起時，他指是受到香港歷來的觸動，「在全世界都早已忘記六四事件的時候，香港每年都做燭光的紀念活動，香港被認為是很務實的一個社會，但實際上香港人心中是有一支蠟燭的，它是燃燒、有光亮的。」

故當2019年6月抗爭爆發，艾未未即派遣團隊到港記錄這場歷史性運動，「我們當時就決定要拍一個紀錄片，當然並不知道事情會發展到後來這麼壞」。這個由艾未未執導的紀錄片去年6月完成，同時完成的還有記錄在疫情下武漢日常的《加冕》（Coronation）。

艾未未稱大型的電影節如威尼斯影展及柏林影展等，均拒絕放映他這兩套紀錄片，「這種電影節實際上是一個電影的攤販，今天世界上最大的買家是中國，它們都不敢承擔，兩部電影都是跟中國有關的，我覺得非常誠實地表述了跟中國有關的現象，但他們不敢接受。」

可網上付費收看

他曾接觸Netflix和Amazon，但對方同樣拒絕，目前放了上網絡平台VIMEO讓觀眾付費收看。

至於片名為何是《曱甴》，艾未未答道：「我們經常在電影裏聽到香港警察這樣罵示威者﹐香港示威者也有說警察是曱甴，我相信它是香港比較流行的一個用語。蟑螂從生物學的角度來說是非常有生命力的，所以我覺得這個名字很反映了一些香港的文化，一個很草根的名字，我希望是大家一聽就覺得很有意思的名字。」

《曱甴》VIMEO：https://vimeo.com/ondemand/cockroach