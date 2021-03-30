這是「世道人生」專欄的告別篇。懷着對愛護這專欄讀友的千般不捨，仍須告別。是否後會有期，儘管世事難料，但耄耋之年，寫時評的機會怕不多了。

在陰謀論盛行下，首先要澄清的，從每周五篇到三篇到告別，都是出自我自己的意向，不是《蘋果》的意思，也不是因為受到明槍暗箭攻擊。寫作60多年，這樣的事還遇得少嗎？但香港國安法的實施，使論政失去了法律保護，卻是我寫作60多年來沒有遇到過的，是實實在在的壓力。

前日拙文提到我們所處的時代特點，就是「人人可以講，又人人不可以講」。世界太荒謬，法治和理性管治在香港光速淪喪，任何人都看得到這變化，多麼小的事情，也人人懂得批評，這樣，還要評論家來做甚麼？社會撕裂下，香港黃藍對立，美國保守與左膠對立，論政文章和KOL談話各自在同溫層流動，認同的紛紛認同，不認同的紛紛挑剔，明擺的事實也會被否定，理性的交流與說服變得沒有意義。近年我發現，我查找歷史實例，提出理論根據，也只是加強同溫層人們的已有觀念而已，並不能改變不同意見者的固執。而絕大部份的現象，人人都可以講一通，都忍不住要批評。

但「又人人不可以講」，香港是怕觸犯了已經不再是保護市民權利的法律，美國和西方則是動輒被指為「政治不正確」，過去只是常識的一句話，在香港變成「最勇敢」，在美國被指為「歧視」。我寫了幾十年的真話、大白話、常識話，變成「人人不可以講」。最近重讀徐復觀在40年前寫的幾篇《正常即偉大》，深深體念到人類社會在反傳統中，由於追求「非常」而必然跌入「反常」的道理。

「人人可以講」之外，作為論政對象的強權數十年還是老樣子，提出議論的觀點來來去去都是這些，我再寫連自己都覺得無意義；而「人人不可以講」，白紙黑字寫出來或公開講出來，徒然罹法網，又或者罹文網。

另一個原因當然就是已屆85高齡，很老了。以前寫作常常一揮而就，現在翻查資料就要老半天，加上不想重複自己講過的觀點，因而精神體力都倍感不足。前年3月，已表示過決定在這個專欄減少寫時評，較多寫過往的人生，但接着就被社會發生的事情牽動着關注，不能不寫自己對當前時世的感受和評論，也無時無刻不因時局變化而產生對自己既有觀念的審視。去年疫情和美國大選，我仍然無法不受感情牽引而繼續關注時局，直到我努力要維護的價值系統徹底崩壞，我崇信的美國新聞自由，竟在左膠思潮和錢權侵擾下不堪一擊。我努力想維護的保守主義正常社會價值，被不顧文意的左膠大潑髒水。悲觀而積極，是我的人生信條。但悲觀到一個絕望點，就不能不承認一生追尋的言論自由，被無恥打敗了。左膠學棍公開宣揚不支持「維護不同意見的表達權利」，他看到我這專欄的告別，應該很高興吧。

告別時評專欄，不等於就此封筆。休整一下，老驥望能再出發。這一回，將向愛護我的讀友，細說我一路走來的失敗的人生。

引魯迅詩作為專欄告別語：「弄文罹文網，抗世違世情。積毀可銷骨，空留紙上聲。」

李怡

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