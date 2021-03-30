本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎漸趨穩定，至昨日（30日）新增7宗確診個案，當中僅1宗為本地感染，並屬相關個案，是近4日來第3日未有源頭不明個案。

政府的社交距離措施今日屆滿，其中宗教聚會今日起恢復，但限制人數不能多於處所可容納人數上限的30%，而且不可供應食物或飲品。泳池及泳灘則將於明日重開，戲院、劇場及主題樂園亦會放寬入座率至75%。

截至周二早上9時，過去24小時共有10名確診病人出院，至今共有11,085名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用660間負壓病房，合共1,196張負壓病床，現時共有134名確診病人留醫，其中9人情況危殆，3人情況嚴重，其餘122人情況穩定。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月4日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●大角咀櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月1日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月31日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●浸會大學道校園教學及行政大樓正門門口（至3月31日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至3月30日17:30）

11,461宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多10人出院（10984、11174、11214、11241、11264、11266、11292、11329、11358、11394號個案），

共11,085人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

134名確診者仍留醫；

9人危殆（1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（6386、7468、9055號個案），

其餘122人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月30日11:00）

兩岸疫情最新情況：大陸28日新增8宗確診，全屬境外輸入病例，分別是上海和四川各3宗，廣東2宗；大陸累計確診90,182宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,024宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月30日08:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.27億，全球死亡人數突破279萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,032萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.9萬。巴西確診人數超過1,257萬，死亡人數超過31.4萬。印度確診人數突破1,203萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登為加快疫苗接種速度，周一宣佈到4月19日90%成年人將可接種疫苗，與此同時增加疫苗接種中心，讓能在住家8公里範圍內獲得注射。

拜登因應疾控中心總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）警告可能爆第四波疫情，呼籲各州恢復公共場所口罩令，一些州分應暫停重啟。他並呼籲所有人盡一己之力，勤洗手、保持社交距離並戴口罩、接種疫苗。

●美國疾控中心（CDC）周一發表首份武漢肺炎疫苗現實生活效力試驗結果，發現不論有無症狀，接種第一劑BioNTech／輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗後感染防護力就達80%，完成兩劑注射後提升至90%。

●菲律賓單日新增確診個案首度突破1萬宗，首都馬尼拉及周邊省分實施最高級防疫措施，是去年5月以來首次。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,321,943 (549,892)

巴⻄ 12,573,615 (313,866)

印度 12,039,644 (161,843)

法國 4,606,196 (94,754)

俄羅斯 4,469,327 (96,123)

英國 4,347,014 (126,834)

意⼤利 3,532,057 (107,933)

⻄班牙 3,270,825 (75,199)

⼟⽿其 3,208,173 (31,076)

德國 2,790,244 (75,985)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！