47人因參與民主派初選被控「顛覆國家政權罪」，其中只有11人獲淮保釋，其餘人士至今已還柙逾1個月。今早他們的親友風雨不改來到荔枝角收柙所，探望未審先囚的各人。民主黨主席羅健熙與胡志偉太太一同探望胡志偉；深水埗區議員、民主黨袁海文則探望尹兆堅，並稱尹仍心繫區務，不斷向他們查詢街坊求助個案的進度，直言：「佢第一件事係即刻交代呢啲着緊嘅嘢（區務）。」

今早多名仍還柙於荔枝角收柙所的47名民主派人士均獲親友探望，當中包括社民連岑子杰、元朗區議員伍健偉、前西貢區議員范國威及民主黨尹兆堅等。

胡志偉精神飽滿 身體狀況良好

民主黨主席羅健熙今早偕胡志偉太太一同探望胡志偉。羅形容胡的精神飽滿，身體狀況很好，亦談到民主黨的發展。他續說，胡在獄中透過收音機、報紙等了解昨日全國人大會常委會如何改動香港的選舉制度，胡志偉也有向他表達對此看法，惟不便公開談及內容。被問到會否將其想法再與黨友討論，他稱，胡志偉不會介意其他黨友知悉他的想法，惟引述胡表明自己在獄中，未必完全掌握外面情況，「佢都係話你（羅健熙）搞掂佢啦，辛苦你啦」。

他指，對上一次探望胡志偉已是農曆年三十晚，即1個多月之前，形容其精神較之前好，並指胡志偉沒有食私飯，目前已控制「三高」情況。他透露，胡志偉稱已寄信予他，他自言仍未收到，當收到信件後會再回信，笑言或能趁此機會成為胡的筆友，「有多個渠道交流係好事」。

尹兆堅意志堅定好「硬淨」 最關心街坊求助

深水埗區議員、民主黨袁海文與民主黨策略及公共關係總監黎敬瑋結伴探望尹兆堅。袁海文形容，尹兆堅意志堅定、好「硬淨」，直言他最關心地區事務，特別街坊求助個案，「佢第一件事係即刻交代呢啲着緊嘅嘢（區務）」。

黎敬瑋提到，每星期會探望尹兆堅，尹每次用紙先將要他們處理及跟進事情記低，逐一向他們查詢進度，「佢寫咗一張紙，有case （個案）嘅名等，上次幾時問過我哋，嗰進度係點」。他形容，15分鐘會面，主要交代工作，最後2分鐘才會談論身體情況等近況，「佢都冇肥返，keep住（保持）做運動」。他續說，尹兆堅現時仍單獨囚禁，現時把握單獨時間，思考須處理事項，長遠考慮會否申請調回大倉。

被問到探訪時有否討論昨日公佈的新選舉制度，黎敬瑋稱，因時間有限，沒有詳細討論，惟引述其稱對新改動屬預料之內，「佢（尹）講都係做我哋應該做嘅事，講我哋相信嘅說話，堅持民主黨、一直以來從政，服務街坊嘅初心」。

劉頴匡經電台聽林鄭記者會

劉頴匡女友黃于喬（Emilia）與沙田區議員陳運通探望劉頴匡。Emilia表示，向她指昨日透過香港電台聆聽特首林鄭月娥記者會，直言其留心聆聽林鄭的說話內容，並引述劉稱：「證明我都係一個愛國者，好尊重佢（特首）。」她提到，劉頴匡亦有研究新選舉制度，估計由甚麼建制派人士會出選等，惟Emilia笑稱不太明白他醉心研究的原因：「雖然佢係愛國者，但（選舉）都唔太關佢事。」

她指，天氣轉熱，劉頴匡自言飲水量因而增多，更引述他呼籲大家要「見字飲水」。她續說，至今已收到3首由他改篇歌詞，她亦與阮民安（Tommy ）等人聯絡，看可否將其作品製作成歌曲。她又透露，原定今日寄存「電池」予他，惟因她帶備「10粒裝電池」，超出上限，故她要另覓合適包裝。

油尖旺區議員林兆彬則到收柙所探望2名正在還柙的抗爭者，並稱其中一人特別向他詢問有關12港人的情況，十分關心他們情況，「究竟佢哋屋企人有冇得探，佢哋（被還柙抗爭者）唔只係關心自己，仲好關心12港人」。

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