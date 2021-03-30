【本報訊】北京通過閹割香港選舉制度，日後選委會半數教育界議席改由大學高層及相關機構出任當然委員。多名保皇黨立法會議員昨日乘勢於立法會教育事務委員會上，要求政府交代教資會及大學高層需否宣誓擁護港府及《基本法》。教資會稱目前未有相關安排，教育局副局長蔡若蓮則表示政府考慮要求官委大學管理層宣誓，但校長等因未必由港人出任，當局須研究宣誓安排是否可行。

立法會教育事務委員會昨討論教資會及研資局撥款機制。在議會缺乏民主派聲音下，多名保皇黨於會議上追問政府及教資會如何確保「愛國者治校」。新民黨立法會議員葉劉淑儀以美國州立大學為例子，認為政府應加強控制大學管理層。她又詢問在新選委會組成下，港府及教資會會否要求具投票資格的大學或機構相關高層循「公職人員」定義進行宣誓。

保皇黨促就國安教育訂指引

教育局副局長蔡若蓮回應稱，政府會考慮要求由政府委任的大學管理層，如校董會或校委會成員等宣誓，但大學校長等職位多屬全球招聘，出任人未必是香港永久居民，局方須審視宣誓安排是否可行。而教資會秘書長鄧特抗則稱教資會未有相關安排。

多名保皇黨立法會議員亦追問大學的國安教育進展，其中身兼委員會主席的經民聯立法會議員梁美芬稱，有大學高層向她表示希望政府能就國安教育向大學提供更清晰的指引。蔡若蓮表示，教育局會透過教資會繼續與大學就發展國安教育保持溝通，又稱大學管理層有責任確保師生理解法例及有守法意識。