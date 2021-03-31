47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，至今絕大部份被告申請保釋被拒，其中今日撤回申請覆核保釋的北區區議員、民主黨林卓廷，今午公佈辭任北區區議員一職，正式結束其議員生涯。他寫信予香港市民，感謝市民對其信任，稱其議員生涯是其光輝歲月，未來在「愛國者治港」下，他作為民主黨員出選之路必盡，但他相信「天生我才必有用」，着公眾毋須為他擔憂。

民主黨發新聞稿表示，林卓廷已透過其團隊成員向民政事務總署署長謝小華女士遞信，辭去北區區議員一職，今日（31日）生效。2015年當選北區石湖墟區議員的林卓廷前年成功連任，惟上月因參與初選被控串謀顛覆國家政權，現正還柙，民主黨指，林卓廷認為保釋機會渺茫，既然無法親自履行職務，惟有忍痛請辭。

「林卓廷仍然是林卓廷」

在獄中的林卓廷寫了兩封信致香港市民及北區居民，他感謝市民多年來的信任和支持，亦感謝同事、義工多年來一直鼎力襄助，他自言無論是成為「雙料議員」，還是「雙失囚徒」，他依然自傲，「林卓廷仍然是林卓廷」，並感謝市民支持及信任，「讓我經歷人生短暫但光輝的歲月」。他又回想2011年民主黨在北區嚴重失利後臨危受命，開展北區的地區工作，終在2015年區選扭轉劣勢，建立橋頭堡，2019年更迎來民主派大捷，其間與香港市民經歷過佔中運動，反修例運動，「今天回首，我經歷了精彩的十年」。

稱7.21往元朗一生無憾

林稱，以其不認命的個性，回首也必然會選擇此路，並稱7.21元朗黑夜，他前往險地，因為身為代議士，市民受難，若只顧自己趨吉避凶，日後有何顏面面對市民，決定挺身在市民之前是其一生無憾的決定。林解釋指，今次請辭區議會，不但因自知政權不容他宣誓，更因為他身陷牢獄，相當一段時間不能履行議員之職，與其強佔議席不如歸去，至於未來如何，他相信自有主宰，「眼前先走完這未知的牢獄之路，天生我才必有用，大家不用為我擔憂的」。新同盟范國威早前亦考慮到因初選還柙，未知何時能回復自由身，因此辭任西貢區議員一職。

另有區議員表示，區議員宣誓條例生效時，屆時大批區議員即使宣誓，也可能因為過往言行被DQ，有人也考慮在政府立法完成前提早辭職。

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