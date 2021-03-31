劏房租務管制研究工作小組今日正式將過百頁報告交予政府。根據小組報告，小組委託機構調查樓齡15年或以上的私人住用或綜合住用樓宇，發現於2020年有29,897個單位有劏房，涉及100,934間劏房、22.6萬住戶。機構亦對工商大廈內的劏房進行調查，估計2020年工商大廈中有6,927間用作住宅的「劏房」。在整體劏房調查中，逾85%住戶有與業主簽立書面租約，但租約內容未必完整，6成租約租期為1至2年，僅1成租期超過2年。63%住戶劏房居住面積少於13平方米，即約140平方呎，人均面積僅6.6平方米（71平方呎）。

租金方面，劏房月租中位數為4,800元，以4,000元至4,999元佔最多，達22.5%，而5,000元至5,999元亦佔21.8%；劏房租金每平方米月租中位數為417元，相較同期新界區及九龍區內小型住宅單位的平均月租每平方米301元及368元為高。至於水電費方面，大部份住戶水電費需按量計算，每度水及每度電分別要付13元及1.5元。至於被加租幅度，75.6%住戶對上一次租金調整時被加租，幅度中位數為7%；僅7%曾被減租約5%。

英國規定多於2人獨立住戶須申牌照 澳洲規管加租

此外，小組亦檢視了不同海外實施租管的例子，如德國、荷蘭及紐約市有實行租金上限或設最高租金的規定，或限制加租幅度等；至於英國及澳洲一般沒有實行租管，但英國有立法規定有2個或以上獨立住戶，及由5名或以上人士佔用的房屋需申領牌照，房間大小設最低要求；澳洲則有立法規管加租，由審裁處斷定超額租金，亦禁止房間作非法改動等。

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